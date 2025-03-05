Formsanté x LC Waikiki Caffeine Party ile güne enerjik başlangıç

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek, hayatın ritmini birlikte yaşamak isteyen sağlıklı yaşam tutkunları, geçtiğimiz günlerde Formsanté x LC Waikiki Caffeine Party’de bir araya geldi. Sporla başlayıp, müzik ve eğlenceyle devam eden partide, ünlü isimler Boğaz kıyısında keyifli zaman geçirdi.

ÖNCE SPOR, SONRA DANS!

Davetliler, Mehmet Çetin eşliğinde kısa ama metabolizmalarını hızlandıracak bir egzersiz yaptıktan sonra DJ Cafer Palamut’un müzikleriyle eğlenmeye geçti.

HIZLI VE DİNAMİK

Mehmet Çetin, davetlilere eğlenceli ve bir o kadar da ritmik bir program hazırladı.

BOĞAZ'DA KEYİFLİ BULUŞMA

Karlı günlerin ardından Boğaz’ın en güzel lokasyonlarından birinde yer alan Slow Bebek’te bir araya gelen davetliler, spor, sohbet ve eğlenceyle güne başladı.

LC Waikiki Pazarlama, İletişim ve Müşteri İç görülerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül Yılmaz, Mehmet Çetin’in antrenmanı öncesi misafirlere hoş geldiniz konuşması yaptı.

HIZLI RİTİMLER

DJ Cafer Palamut’un setinden çıkan melodiler, güne hızlı bir başlangıç için ihtiyacımız olan motivasyonu verdi.

DJ Cafer Palamut

ON BİNLER BİR ARADA

Ünlü isimlerin katıldığı Formsanté x LC Waikiki Caffeine Party, genç influencer’ların yaptığı canlı yayınlarla on binlerce kişi tarafından da takip edildi.