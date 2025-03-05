Formsanté x LC Waikiki Caffeine Party ile güne enerjik başlangıç
Aktif ve sağlıklı yaşam tutkunları, Slow Bebek’te gerçekleşen Formsanté x LC Waikiki Caffeine Party’de güne hızlı, ritmik ve eğlenceli bir merhaba dedi.
Sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek, hayatın ritmini birlikte yaşamak isteyen sağlıklı yaşam tutkunları, geçtiğimiz günlerde Formsanté x LC Waikiki Caffeine Party’de bir araya geldi. Sporla başlayıp, müzik ve eğlenceyle devam eden partide, ünlü isimler Boğaz kıyısında keyifli zaman geçirdi.
ÖNCE SPOR, SONRA DANS!
Davetliler, Mehmet Çetin eşliğinde kısa ama metabolizmalarını hızlandıracak bir egzersiz yaptıktan sonra DJ Cafer Palamut’un müzikleriyle eğlenmeye geçti.
HIZLI VE DİNAMİK
Mehmet Çetin, davetlilere eğlenceli ve bir o kadar da ritmik bir program hazırladı.
BOĞAZ'DA KEYİFLİ BULUŞMA
Karlı günlerin ardından Boğaz’ın en güzel lokasyonlarından birinde yer alan Slow Bebek’te bir araya gelen davetliler, spor, sohbet ve eğlenceyle güne başladı.
LC Waikiki Pazarlama, İletişim ve Müşteri İç görülerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül Yılmaz, Mehmet Çetin’in antrenmanı öncesi misafirlere hoş geldiniz konuşması yaptı.
HIZLI RİTİMLER
DJ Cafer Palamut’un setinden çıkan melodiler, güne hızlı bir başlangıç için ihtiyacımız olan motivasyonu verdi.
DJ Cafer Palamut
ON BİNLER BİR ARADA
Ünlü isimlerin katıldığı Formsanté x LC Waikiki Caffeine Party, genç influencer’ların yaptığı canlı yayınlarla on binlerce kişi tarafından da takip edildi.