Fox Tv'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yazın gelmesiyle birlikte televizyon kanalları da yeni bir sezona giriş yapmaya hazırlanıyor. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği FOX’un yeni dizisi “Yaz Şarkısı”nın cast çalışmaları tamamlandı. Fox Tv'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı okuma provası da yapıldı. İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Yaz Şarkısı konusu

Yaz Şarkısı, romantik komedi türünde karşımıza çıkıyor. İki yakın arkadaş olan Kenan ve Murat, müzikle ilgilenen iki gençtir. Murat ve Kenan bir müzik şirketi kurmaya karar verirler.

Fakat kendi kurdukları şirkete Gül adında genç ve güzel bir kızın gelmesi, hem ikilinin işlerini hem de arkadaşlık ilişkilerini değiştirecektir.

Yaz Şarkısı dizisi oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosunda;