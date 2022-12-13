FOX'tan yeni bir dizi daha! Dokuz Oğuz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

FOX dizilerine yenisini eklemeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Dokuz Oğuz”, çok yakında FOX’ta izleyici ile buluşacak. Dizinin konusuna, oyuncularına yakından bakalım...

Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir?

İlk tanıtım fragmanı yayınlanan “Dokuz Oğuz”, Karanlık (Kubilay Aka) lakabıyla anılan Komutan Batur’un sözleşmeli Er Okan (Taylan Meydan) ve Yaşar’ı (Kayhan Açıkgöz) da aldığı dokuz kişilik gizli özel harekat timinin, Türkiye dışında yaşayan Türk kökenli insanları çevredeki tehditlerden korumak üzere harekete geçmesini ve yaşadıkları mücadelelerini anlatacak.

Dokuz Oğuz dizisi oyuncu kadrosu

Dokuz Oğuz dizisi oyuncu kadrosunda;

Kubilay Aka,

Deniz Işın,

Yasemin Kay Allen,

Hakan Boyav,

Tuncer Salman,

Dağhan Külegeç,

Kayhan Açıkgöz,

Serhan Onat,

Rami Narin,

Volkan Keskin,

Taylan Meydan,

Sahra Şaş,

Mehmet Çevik yer alıyor.

Dokuz Oğuz dizisi tanıtım fragmanı