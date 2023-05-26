FOX’tan yeni dizi ‘Kısmet’ geliyor! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

FOX ekranlarında yeni bir dizi ekran macerasına başlamaya hazırlanıyor. Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı otururken, senaryosunu Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp kaleme alıyor. Kısmet dizisi konusu ve oyuncu kadrosuna yakından bakalım...

Kısmet dizisi konusu

Etkileyici ve farklı konusuyla ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi, mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi... Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.

Kısmet dizisi oyuncu kadrosu

Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz ve Naz Öngen’in kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri ise çok yakında başlayacak.