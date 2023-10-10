Gaddar dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Gaddar dizisi ne zaman başlayacak?

Peş peşe rol aldığı dijital projelerle gündemden düşmeyen oyuncu Çağatay Ulusoy, merakla beklenen “Gaddar” dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Diziyi “Çukur” ve “Üç Kuruş”u çeken başarılı yönetmen Sinan Öztürk’ün çekecek. Dizinin senaryosunu ise Hürer Ebeoğlu yazıyor.

Gaddar dizisinin konusu ne?

Ay Yapım‘ın FOX için çekeceği “Gaddar” dizisinde Levent (İsim değişebilir) adlı bir genci canlandıracak. Sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere giden Levent dönüşte hiç beklemediği olayların içinde kendisini bulup adeta bir gaddara dönüşecek.

Gaddar dizisinin oyuncuları

Başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli olan Gaddar dizisinin oyuncuları arasında Aytaç Uşun ve Uğur Yıldıran da yer alıyor.

Dizinin sürprizlerinden biri de geçen günlerde kaybettiğimiz Anadolu Rock Müziği’nin efsane ismi Erkin Koray‘ın Gaddar şarkısının da kullanılacak olması.