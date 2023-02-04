GAİN'den yeni dizi geliyor: Dünya Bu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni nesil mizahın çok sevilen temsilcileri KALT ekibi ile “Ayak İşleri”nin senaristlerinden Volkan Öge’nin birlikte yazdığı, “Gibi”nin yönetmeni Ömer Sinir’in yönetmenliğini üstlendiği “Dünya Bu” 8 Şubat’ta GAİN’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tanıtım fragmanı yayınlanan Dünya Bu dizisi konusu, oyuncu kadrosuna yakından bakalım...

Dünya Bu dizisi konusu

Dizi, tek bir dünyada geçen 32 farklı hikâyeyi odağına alacak. Annelerimizin hiç bilmediğimiz hayatları, seyyar satıcıların bağırırken aslında demeye çalıştıkları, gayya kuyusundan beter ürün yorumları, modaya biraz fazla meraklı olay yeri inceleme polisleri, ilginç gelenekleriyle karış karış Anadolu, kültürlü ve kadın ruhundan anlayan çamaşır makineleri ve bir diziden asla beklemeyeceğiniz daha nice absürtlük…

Klişelerden uzak; mesaj kaygısı, genel izleyici baskısı, gönderme yapma çabası olmayan sıra dışı skeçlerden oluşan “Dünya Bu”nun her bölümü birbirinden bağımsız skeçlerden oluşuyor. Sekiz bölümde toplamda otuz iki hikâye anlatacak “Dünya Bu”, ismini Gazapizm’in aynı isimli şarkısından alıyor.

Dünya Bu oyuncu kadrosu

Dünya Bu”nun en dikkat çekici yönlerinden biri de başarılı ve oldukça kalabalık oyuncu kadrosu. Ali Erkazan, Berrak Tüzünataç, Bülent Şakrak, Caner Özyurtlu, Cemal Hünal, Çağdaş Onur Öztürk, Deniz Işın, Erdem Şenocak, Erman Çağlar, Ertan Saban, Güven Murat Akpınar, Murat Kılıç, Muttalip Müjdeci, Ozan Akyol, Sinan Bengier, Şebnem Bozoklu, Toygan Avanoğlu ve Volkan Öge gibi başarılı isimler skeçlerdeki şaşırtıcı karakterlere hayat veriyor. 180 kişilik kadroda yer alan oyuncuların her biri performanslarıyla ayrı ayrı öne çıkıyor.

Dünya Bu dizisi fragmanı