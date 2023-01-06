Galata Kulesi giriş ücreti 2023 ne kadar? Galata Kulesi nerede ve nasıl gidilir?

İstanbul'un simge mekanları arasında bulunan Galata Kulesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Çünkü, tarihi öneminin yanı sıra UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alan Galata Kulesi’nin en üst katı, İstanbul'un en güzel panoramik manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor.İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata Kulesi'ne daha önce hiç gitmemiş ya da bu sene yeniden gitmek isteyenler ise giriş ücretini merak ediyor. 2023 Galata Kulesi giriş ücretini yazımızda bulabilirsiniz... (Bu yazının ardından Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 2023 ne kadar? makalemizi de okuyabilirsiniz)

Galata Kulesi giriş ücreti 2023 ne kadar?

2023 yılı ocak ayı itibarıyla Galata Kulesi giriş ücreti 175 TL'dir. 18 yaş altı çocuklar kuleyi yanında ebeveynleri olmadan ziyaret edemiyor.

Galata Kulesi ziyaret günleri ve saatleri

Galata Kulesi her gün ziyarete açık.

Açılış/Kapanış Saatleri

Açılış Saati: 08:30

Kapanış Saati: 23:00

Gişe Kapanış Saati: 22:00

Galata Kulesi nerede?

Adres: Bereketzade, Galata Kulesi, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Galata Kulesi'ne nasıl gidilir?

Galata Kulesi, Galata ve Karaköy mahalleleri arasında, Galataport ve Galata Köprüsü'ne yakın konumdadır.

Sultanahmet'ten: T1 tramvay hattına binin ve Karaköy istasyonuna 4 durak gidin. 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra Galata Kulesi'ne ulaşacaksınız.

Taksim'den: M2 metrosuna binin ve Şişhane istasyonuna bir durak gidin. Buradan kuleye yürüyerek 5 dakikada ulaşabilirsiniz.



GALATA KULESİ'NİN TARİHÇESİ

Müze.gov.tr'de Galata Kulesi'nin tarihçesi şöyle paylaşılıyor:

Galata Kulesi, Bizans İmparatorluğu döneminde, Galata semtinin Ceneviz kolonisi olduğu on dördüncü yüzyıl ortalarında, Cenevizliler tarafından, Galata surlarının bir parçası olarak inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde bir süre zindan olarak kullanıldıktan sonra, yangın gözetleme kulesine çevrilmiştir. Zaman zaman deprem ve yangınlarla tahrip olan kule, Osmanlı döneminde birkaç kez tadilat geçirmiştir. 1960’lı yıllara gelindiğinde bir hayli harap durumda olan kule, İstanbul Belediyesi tarafından restore edilerek ziyarete açılmıştır. Galata Kulesi 2020 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden restore edilmiş, sonradan eklenen betonarme unsurlar ve kafeterya kaldırılarak, müze işleviyle kapılarını ziyaretçilere yeniden açmıştır.