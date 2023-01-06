Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 2023 ne kadar? Yerebatan Sarnıcı nerede, nasıl gidilir?

İstanbul’un kültürel hazineleri arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı Müzesi, Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırıldı. Latincede “Cisterna Basilica” olarak adlandırılan yapının bulunduğu yerde daha önceleri Stoa Bazilikası bulunduğundan, kimilerince “Bazilika Sarnıcı” olarak da anılıyor. İstanbul gezi programlarının ayrılmaz bir parçası olan bu gizemli mekânı gezmek isteyenler için Yerebatan Sarnıcı Müzesine dair bilgileri sizler için derledik... (Bu yazının ardından Galata Kulesi giriş ücreti 2023 ne kadar? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

Yerebatan Sarnıcı ziyaret saatleri

Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09.00 – 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 2023 ne kadar?

Yerli Ziyaretçi: 50 TL

Yabancı (turist) Ziyaretçi: 300 TL

Öğrenci – Öğretmen: 20 TL



Yerebatan Sarnıcı'da Müze Kart geçerli değil. Ödemeler kredi kartı ve nakit olarak yapılıyor. Biletler online olarak da satın almak mükmün.

Yerebatan Sarnıcı nerede?

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul’un Sultanahmet semtinde yer alıyor. Ayasofya’ya yalnızca iki dakikalık yürüme mesafesindedir. Sultanahmet tramvay istasyonundan birkaç dakikalık yürüyüş ile sarnıca gidebilirsiniz. Yerebatan Sarnıcı, adını kendi üzerinde bulunduğu caddeye vermiştir. Bu sebeple Yerebatan Caddesi‘nin hemen girişinde yer alır.

Yerebatan Sarnıcı adres

Yerebatan Cad. Alemdar Mah. 1/3 34410 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL

Yerebatan Sarnıcı'na nasıl gidilir?

Yerebatan Sarnıcı'na ulaşım son derece kolaydır. Merkezi bir konumda bulunan Yerebatan Sarnıcı'na Kabataş – Bağcılar tramvay hattını kullanarak gidebilirsiniz. Burada Sultanahmet durağından indikten sonra 3 dakikalık bir yürüme mesafesi ile sarnıca ulaşabilirsiniz. Eğer Yerebatan Sarnıcı'nı Anadolu Yakası'ndan ziyaret etmek isterseniz bunun için vapur ile Beşiktaş ya da Kabataş'a gelerek tramvay ile yine Sultanahmet'te inerek sarnıca ulaşabilirsiniz.

İETT'de bulunan farklı hatlar ile Yerebatan Sarnıcı'na ulaşabilirsiniz. İşte Yerebatan Sarnıcı'nın yakınından geçen otobüs hatları: 30D, 66, BN1, EM2, 47E, 54E, HVİST-12.