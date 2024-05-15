Gelin ve damattan davetlilere düğünde uymaları gereken kural listesi! 15 kural davetlileri şaşkına çevirdi!

Bir çiftin kendi düğünlerinde her şeyin istedikleri gibi olması için gösterdikleri çaba, farklı bir boyuta ulaştı. Düğünde kesinlikle uyulması gereken 15 kuraldan oluşan bir liste hazırlayan çift, bu listeyi davetlilere gönderdiklerinde olay boyut değiştirdi. Başlangıçta sadece arkadaşlar ve aile arasında dolaşan yazılı liste, yakın zamanda Reddit'in popüler Wedding Shaming başlığında şu başlıkla paylaşıldı: "Eğer biri bana bunu gönderseydi kesinlikle gitmezdim."

Kurallar, katılımcıların 'tüm gece oturmasını' veya kendi duyurularını yapmasını yasaklamayı da içeriyordu.

Okuyucular buna inanamadı ve yakında yeni evlenecek olan çifti eleştirmek için yorum bölümüne akın etti. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Geçen ay paylaşılan gönderide, çiftin siyah ve altın rengi bir broşürde birden 15'e kadar kuralları numaralandırdığı açıkça görülüyordu.

Kurallardan ilki misafirlere bunun 'sizin değil', gelin ve damadın büyük günü olduğunu hatırlamalarıydı.

1. Bu .... ve ....'ın büyük günü, sizin değil

Ve şöyle devam ediyordu:

2. Fotoğrafçının yolunu kesmeyin.

3. Giymeniz gereken kıyafet kırmızı, mavi, yeşil değil SİYAH ve/veya ALTINDIR. Kesinlikle BEYAZ OLMAMALIDIR!

4. Oturma planının bir mantığı var, kendi kafanıza göre oturma yerlerini değiştirmeyin.

5. Düğüne en ufak bir maddi katkınız olmadıysa, "Şöyle yapsaydınız, böyle yapmalıydınız" gibi fikirlerinizi kendinize saklayın.

6. İçki içerken kendinize mukayyet olun.

7. Öyle şovlu konuşma yapmalar falan yok.

8. Müziği sevmiyor ya da katlanamıyorsanız, sadece kalkın evinize dönün. Bu bir kutlama, cenaze değil.

9. Bu '1999 ve 2000'ler' türünde bir etkinlik, dolayısıyla twerk olacak.

10. Fotoğraf çekip paylaşırken size verilen şu hashtag'leri kullanın.

11. Tüm gece kös kös oturmayın.

12. Dışarıdan içki getirmek yok, yakalananlar atılacaktır.

13. Birinci kuralı hatırlayın.

14. Gelin ve damat ne derse o!

15. İki eliniz kanda da olsa düğüne gelin!

TEPKİLER GECİKMEDİ

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan gönderiye birçok yorum geldi. Bu yorumlardan bazıları; 'Bu nasıl bir liste? Benim için fazla kaotik.', 'Evlenecek kadar olgun gibi görünmüyorlar hahaha.', 'Biraz fazla ileri gitmişler' gibi tepkiler geldi.

SAVUNANLAR DA ÇIKTI

Ancak bir yandan da bu kadar katı kuralların yayınlanması gerektiğini anlayan ve çifti savunanlar da vardı.

Bir kişi şöyle yazmıştı: 'Onlar sıra dışı bir şey istemiyorlar. Sadece açık olması gerekeni belirtiyorlar. Ancak muhtemelen ailelerinin ve arkadaşlarının geçmiş davranışlarından dolayı bunu belirtme ihtiyacı görmüşlerdir.

Listeyi savunan bir başka kişi ise, 'Bunun, sürekli oturmak yerine, insanları dans ettirmeye/birbirlerine kaynaştırmaya çalıştığı oldukça açık; kelimenin tam anlamıyla 'tüm gece oturamazsınız' demek değil. Bu listedeki hiçbir şey gerçekten mantıksız değil; sadece bazı nedenlerden dolayı agresif bir şekilde ifade edilmiş.' diye yorumda bulundu.