Avrupa’nın en romantik 5 şehri

En romantik şehirler hangileri? Seyahat etmek başlı başına müthiş bir deneyim ama bunu bir de çok sevdiğiniz biriyle yapınca zaten nereye gitseniz, romantik bir kaçamak olur. Dolayısıyla sevgilinizle kendiniz için romantik köşeler bulup yepyeni keşifler yapabileceğiniz alternatifleri bir araya getirdik.

Verona

Shakespeare’in Romeo ve Juliet için seçtiği şehrin Verona olması tabii ki bir tesadüf değil. Eminiz o balkon sahnesinin hangi romantik noktada geçtiğini çok merak ediyorsunuz. Ama aslında şehrin her yanı birbirinden romantik alanlarla dolu. Üstelik Venedik kanallarından da sadece bir saat uzaklıkta, dolayısıyla her an her noktada romantizm yaşamanız mümkün.

Prag

Belki romantizmiyle ünlü bir şehir değil ama Prag kesinlikle tarihi dokusu ve gün batımını şahane gösteren o müthiş köprüleriyle hayranlık uyandıran bir yer. Bir kartpostal kadar güzel olan Prag, özellikle mimari tutkusu olanların çok seveceği bir yer ama sadece binalar değil, sokakları da bir o kadar güzel.

Viyana

Bu şehir muhteşem sokakları, huzur veren park ve bahçeleri, muhteşem mimarisiyle sizi inanılmaz bir büyüye dahil edecek. Tek yapmanız gereken biraz yürümeyi göze almak. Böylece şehrin tadını sokaklarda kaybolurken iyice çıkarabilirsiniz. Before Sunrise filminde çiftimizin sabaha kadar sokaklarında gezdiği bu şehirde eminiz siz de yapılacak romantik bir şeyler bulacaksınız.

Dubrovnik

Romantizm arayan çiftlerin yeni gözdesi Hırvatistan hem yaz boyunca devam eden yat partileriyle hem de şehrin güzelliği ve sunduğu etkinliklerle Adriyatik’in İncisi ünvanının hakkını vermeyi başarıyor. Orta Çağ mimarisi, pırıl pırıl bir deniz ve muhteşem gün batımları tam da aradığınız doğal romantizmi size sunacak.

Madrid

Herkes Barselona’ya giderken Madrid de neyin nesi diye düşünüyorsanız, lezzetli yemeklerinden şehrin ortasındaki plajlara kadar konforu hayatın her anına dahil etmiş bu şehri es geçmemelisiniz. O lezzetli yemekleri yedikten sonra kalorilerinizi yakmak için yürüyeceğiniz mükemmel sokaklar da işin tatlısı olsun.