Uzakdoğu’nun en popüler destinasyonlarının başını çekiyor Bali.

Ben, tam anlamıyla bir yaz kadınıyım. Uçuşan gelinliğim, yaz çiçekleriyle süslenmiş gelin buketim, en sadesinden hayallerim tam da sıcak bir yaz gününe denk geldi. Hepimizin hayalleri vardır bu özel gün için. İçimde gizli kalmış hayallerimi bu özel güne saklamanın vermiş olduğu heyecanla bir yaz gelini oldum. Çok heyecanlandık, çok eğlendik ve hayallerimizi sade bir ortamda herkesle paylaştık. Ama evliliğin en özel yanı olan balayını da es geçmedik. İnsan kaç kere bu özel günü farklı bir balayıyla noktalayabilir ki? İşte biz de bu mantıkla balayı için uzaklara, tekrar tekrar aşık olmak için küçük bir adaya gittik. Tanrıların adası Bali'ye...