Ben, tam anlamıyla bir yaz kadınıyım. Uçuşan
gelinliğim, yaz çiçekleriyle süslenmiş gelin buketim, en sadesinden
hayallerim tam da sıcak bir yaz gününe denk geldi. Hepimizin hayalleri
vardır bu özel gün için. İçimde gizli kalmış hayallerimi bu özel güne
saklamanın vermiş olduğu heyecanla bir yaz gelini oldum. Çok
heyecanlandık, çok eğlendik ve hayallerimizi sade bir ortamda herkesle
paylaştık. Ama evliliğin en özel yanı olan balayını da es geçmedik.
İnsan kaç kere bu özel günü farklı bir balayıyla noktalayabilir ki? İşte
biz de bu mantıkla balayı için uzaklara, tekrar tekrar aşık olmak için
küçük bir adaya gittik. Tanrıların adası Bali'ye...