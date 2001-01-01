Porsuk çayının yanında kendinizi sakince kahvenizi yudumlarken hayal edebiliyor musunuz? O halde Eskişehir’e hoş geldiniz.

Tarihin birçok devrine ev sahipliği yapmış olan bu güzel şehirde gezebileceğiniz oldukça fazla rota bulacaksınız. İlk çağlardan itibaren yaşanılacak yer olarak seçilmiş olan Eskişehir’de oldukça fazla miktarda tarihi kalıntı ile karşılaşmanız mümkün. Düz bir şehir rotasında yürürken önünüze çıkan her yerde farklı bir hisse kapılmanız bu şehirde oldukça olası. Eğer aradığınız şey sıcak kaplıcalarda şifa bulmaksa o halde Eskişehir sizin izin kesinlikle en doğru adreslerden biri olacak. Eskişehir’e ulaşmanın birden fazla yolu var. Rotanızı ve ulaşım aracınızı belirledikten sonra muhteşem bir Eskişehir turu için yapmanız gereken ilk şey Eskişehir Gezilecek yerleri bulmanız.



Porsuk Çayı

Eskişehir’in en hareketli ve en güzel yerlerinden biri olan Porsuk Çayı, Eskişehir’e gelenlerin görmeye gittikleri ilk adreslerin başında geliyor. Kızıltaş suyu ve Bayatçık deresinden beslenen Porsuk çayı, Sakarya Nehrinin en uzun kolunu oluşturuyor. Eskişehir’in en önemli sembollerinden biri haline gelmiş olan Porsuk Çayı, gondol ile gezme imkanına sahip olmanız ile de romantik bir gezi avantajı sunuyor. Porsuk Çayının şehir merkezine bakan tarafı adalar olarak adlandırılmaktadır. Birbirinden hareketli kafelerin ve restoranların bulunduğu bu bölge aynı zamanda şehirde yaşayan öğrencilerin de uğrak noktasıdır. Eğer Porsuk çayının üzerinde gondolla gezdikten sonra bu alanda keyfinizi sürdürmeye devam etmek istiyorsanız bu kafelerden birine geçip kahvenizi ya da çayınızı rahatça yudumlayabilirsiniz. Porsuk Çayının üzerinde bulunan köprülerde fotoğraf çektirdiğiniz takdirde görenler sizi yurt dışında sanabilir. Zira köprüleri ve manzarası ile bir Avrupa şehrinden farkı yok.







Odunpazarı Evleri

Eskişehir denildiğinde akla ilk gelen yerlerden bir diğeri de Odunpazarı evleri oluyor. Şehrin ilk yerleşim yeri olan Odunpazarı’ndan ismini almış olan bu evler dar sokaklar üzerinde sıralanmış, renkli ve ihtişamlı görüntüleri ile ziyaretçileri kendilerine çekiyor. Türk mimarisinin bir örneği olarak karşımıza çıkan bu evleri Eskişehir’e ayak basan herkes mutlaka görmeli. Kerpiçten yapılmış dokuları ve ahşap çatıları ile size kendinizi bir masal ülkesinde hissettirecek olan bu muazzam evlerin süslediği sokaklarda yürürken kendinizi bir masal kahramanından farksız hissetmeniz mümkün olacak. 300 yıllık bir tarihe sahip olan bu evlerin içinde geçen yaşamları düşünmek bile sizi bir süre hayatınızın akışından uzaklaştırmaya yetecek. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi de bu evlerden birinde hizmet veriyor. 2007 yılında açılmış olan müze bu alandaki ilk müze olma özelliğine de sahip.







Sazova Parkı

400 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan bu park, sevdiklerinizle zaman geçirebileceğiniz pek çok aktivite alanı ile dolu. Özellikle Masal Şatosu sadece çocukların değil yetişkinlerin de oldukça fazla ilgisini çekiyor. Eğer şato içini bir rehber eşliğinde gezmek isterseniz bunun için bir bilet almanız gerekiyor. Şato pazartesi hariç haftanın her günü açık. Gerçek bir gemi büyüklüğünde yapılmış olan korsan gemisi de Sazova Parkında dikkati çeken bir diğer yapı. Çocukların çok büyük bir beğeni ile incelediği Korsan Gemisinin tasarımı da ilgi çekici. Park alanında bulunan Eti Sualtı Dünyası bölümünde dünyanın farklı bölgelerinden getirilmiş 2150 adet balık yaşıyor. Parkı mini bir buharlı tren ile turlayabilir, bu sayede farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Birçok oyun alanına sahip olan bu park ile hem kendiniz hem de çocuklarınız keyifli saatlere imza atmış olacak. Eskişehir’e yolunuz düşerse Sazova Parkına mutlaka uğrayın.



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