İster iş, ister seyahat için olsun yolunuz Ankara’ya düştüyse bu tarih kokan şehirde mutlaka görmeniz gereken yerler olduğunu unutmayın.

Denizi ve maviyi seven insanların temkinli bir şekilde yaklaştığı, genel olarak gri şehir olarak adlandırılan Ankara, kimileri için tutku ile bağlanılan şehirlerden biri. Ankara’nın en güzel yanının İstanbul’a dönüşü olduğunu dile getiren bir şairin dizeleri düşünüldüğünde aslında denizi olsa şahane bir şehir olabilirdi cümleleri dökülüyor insanın zihninden. Türkiye’nin başkenti olan Ankara her yıl göç alan, memur kenti olarak adlandırılan ve Cumhuriyetin kurulma dönemlerinde önemli yer oynayan şehirlerin başında gelmektedir. Adına türküler yazılan, her köşesinde farklı bir yapı ile dikkati çeken Ankara, mevcut birçok müzesi ve tarihi alanı ile ziyaretçileri kendine çekiyor.







Ankara Gezilecek Yerler

Anıtkabir

Kurtuluş savaşımızın önderi, modern Türkiye’nin asil kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarının yer aldığı Anıtkabir her yıl genç, yaşlı milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. İnşası 1953 yılında tamamlanmış olan Anıtkabir bu tarihten sonra Atatürk’ün naaşının buraya getirilmesi ile birlikte ziyaretçi akınına uğramıştır. Ücretsiz olarak ziyaret edilen bu yerde kendinizi hem hüzünlü hem de gururlu hissetmeniz oldukça olası. Anıtkabir’in avlusunda yer alan küçük mezarda ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün naaşı yer almaktadır. Anıtkabir’e gittiğinizde Kurtuluş Savaşı Müzesini de mutlaka ziyaret etmelisiniz.