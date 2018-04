Hindistan'la Goa eyaletine yaptığım seyahatte tanıştım. Hindistan, benim için hep ayrı bir yere sahipti. 10 gün sonra döndüğümde ise gerçekten bugüne kadar yaptığım seyahatler arasında çok farklı geçtiğini anladım. Goa eyaleti Hindistan'ın sayfiye yeri olarak biliniyor. Benim gittiğim zaman da tesadüfen Hindistan'ın yılbaşı tatiline denk geldi. Dolayısıyla yabancı turist yerine daha çok yılbaşını aileleri ile kutlayan Hintli'ler ile doluydu. Goa'nın gerçek turistik mevsimi kasım itibariyle başlıyor. Tabiat ve denizin yanı sıra Goa, meşhur Rave partileriyle de biliniyor. 90'lı yıllarda Goalı DJ'ler kendi tekno müziklerini geliştirerek bugün Goa-trance olarak bilinen bir müzik türünü yaratılar.



Goa'ya New Delhi'den sabahın erken saatlerinde geldik ve otelimizin arabası bizi karşılayarak yaklaşık bir saat uzaklıktaki otele götürdü. Bu kısa yolculuk Hindistan ile ilk gerçek tanışmam oldu. Yol boyunca heyecan ile bu ülkeye baktım. Manzara ve insanlar gözümün önünden geçerken sanki buraya daha önce gelmiş hissine kapıldım. Otelimizin adi Nilaya yani Hint dilinde "Cennet." Nilaya Goa'nın Arpora bölgesinde yer alıyor. Otel yeşilliklerin içinde tepede olup aşağıdaki köye ve tabiata hakim. Denizden 3 km. uzaklıkta olan otelde 12 özel oda bulunuyor. Her bir oda birbirinden farklı olup evrendeki öğelere göre adlandırılmış: Ay, Güneş, dünya, ateş gibi. Otelin sahileri Hari Ajwani ve Fransız eşi Claudia ile hemen dost olduk ve bizi gelir gelmez o gece Goa'daki en zengin kişisinin evindeki yılbaşı partisine davet ettiler. Bu benim için çok güzel bir sürprizdi çünkü bir ülkeyi ancak yaşayanlarıyla iyi tanıyabiliyorsunuz. Heyecanla hazırlandık ve hep birlikte karides tüccarı davet sahibinin malikanesine gittik. Gerçekten de görülmeye değer bir yerdi. Kapıda ciddi bir güvenlikten geçtikten sonra malikaneye vardık ve girer girmez de bahçe ve evin içi erkek heykelleri ile doluydu ve her şey pembe tonlarındaydı!



Ayrıca tüm Goa sosyetesi ordaydı. Mükemmel bir ikram ve değişik kişiler ile tanıştık. Ertesi gün ise Claudia bize kuzeyden güneye doğru uzanan bir gezi programı hazırladı ve otelin arabası ile yola çıktık. Şoförümüz çok güzel İngilizce konuştuğu için bize rehberlik de yapıyordu.