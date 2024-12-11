ID.Buzz ile geçmişten bugüne keyifli bir yolculuk

Elele Kasım 2024 sayısından

Yaşadığımız semtte ya da şehirdeki alıştığımız dokuların yerini çehresini değiştiren dokunuşların alması bugünle bağ kurmamızı zorlaştırıp kimi zaman bizi yeniye yabancılaştırabiliyor. Geçmişe ait özlemi eski anılar, nostaljik detaylar, yaşanmışlıklar ve deneyimlerle aslında uzak gelen birçok anda bizi hayata bağlı tutmaya destek oluyor. Eskilerden bir şarkı ya da bir film hatta çocukluğumuzu hatırlatan bir şarkı sözü duyduğumuzda yüzümüzde beliren bir gülümseme gibi.

Bir gecelik de olsa 70’lere giderek çiçek çocukların vazgeçilmez aracı Volkwagen Bulli’yle ve yeni nesil versiyonu ID.Buzz’la bir araya geldik.

Çiçek çocuk ruhu

Bu satırları okuyan birçok kişi 70’ler ruhunu yaşama şansına sahip olmasa da, o yılların efsanevi aşk, barış ve özgürlük hareketinden doğan hippi-çiçek çocuk felsefesinin ruhunu hayatında mutlaka bir dönem hissetmiştir. Belki de o tarihlerden bir şarkı duyduğunda ya da bir filmi izlediğinde o zamanın bir karakterine bürünmüştür. Yeniye kucak açma hızımız aslında anılarımızla ne kadar bağ kurabildiğimize göre değişiyor. O yıllara ait detaylar bugünle birleşip karşımıza çıktığında geçmişle ve anılarımızla sıcak bir bağ kurarak bize eskilerden bir dostu görme mutluluğu yaşatıyor.

Eski bir dost

Geçmişin ruhuyla karşımıza çıkan tamamen elektrikli Volkswagen ID. Buzz da 1950’lerde satışa sunduğu, klasikseverlerin vazgeçilmez ikonik modeli T1, yani Bulli’den ilham alarak orijinal Bulli’nin stilistik detaylarını taşıyor. O dönemin bağımsızlık ruhunu günümüz konforuyla birleştirerek bugüne taşıyor. ID. Buzz’ı ilk gördüğümde bir müzik grubunun araçtan inip 70’lerin özgürlük ve barış duygusunu hissettirecek şarkılarını söylemeye başlayacağını hissettim. Ve o an aslında yeni bir teknolojinin eskiyle bağ kurduğunda diğerlerine göre bir adım daha önde olduğunu fark ettim. Özellikle benim gibi hızlı değişen dünyada gönlü geçmişten yana olanlar için!

Doğaya saygı

Karbon ayak izi sıfıra indirgenen ID.Buzz’ın her iki versiyonu da, sürdürülebilirlik özelliklerine sahip. Aracın iç mekanında, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, aynı zamanda araçta gerçek deri kullanılmıyor.

Konfor ve güven

Geniş ve ferah tasarımlı iç mekanı kalabalık ailelere konforlu bir yolculuk imkanı sunuyor. Elektrikli araçlarla uzun bir yolculuğa çıkmaktan benim gibi çekinenler için ID. Buzz’ın hızlı şarj süresi ve 460 km’ye varan menzili ile güven veriyor. Ekran, bilgi ve eğlence sistemi içindeki araç ayarlarından açılabiliyor veya kapatılabiliyor, oturma pozisyonuna göre konumu ayarlanabiliyor. Radyo ve direksiyonun arkasında bulunan dijital gösterge paneli ile özellikle uzun yolda navigasyon bilgilerini takip etmek için gözünüzü yoldan ayırmanıza gerek kalmıyor.