İğneada 2007 yılında milli park ilan edildi çünkü dünyada sadece üç yerde bulunan Longoz ormanları burada. Müthiş bir biyoçeşitliliğe sahip olan bu ormanları yok olmadan mutlaka görmelisiniz

İstanbul’a 240 kilometre uzaklıktaki İğneada, Istıranca Dağları ile Karadeniz’in hırçın dalgalarının kesiştiği noktada, uçsuz bucaksız ormanı, ıssız kumsalları ve gölleriyle eşsiz bir doğaya ev sahipliği yapıyor. Kuzeyden Türkiye karasularına giren teknelerin de ilk sığınağı. 15 kilometre ötedeki Beğendik sınır köyünün ötesinden Bulgar köyü Rezova’ya selam vermeyi unutmayın.







NE YAPILIR?



DUPNİSA MAĞARASI SİZİ ÇAĞIRIYOR

İğneada’ya gelmişseniz Dupnisa Mağarası’na uğrayın. 2720 metre uzunluğundaki mağarada 60 bin yarasa yaşıyor. Mağara kuru, sulu ve kız mağarası olmak üzere üç bölümden oluşuyor.



LANGOZ ORMANLARI EŞSİZ

İğneada’nın en önemli hazinelerinden biri Langoz Ormanları milli park statüsünde olmasına rağmen dünyada sadece Amazon ve Kongo’da bulunan bu ormanlar şimdi termik santral tehdidi altında. Bu yüzden burayı gezmek, görmek ve korumak gerekiyor. Burayı gezebilmeniz için düzenlenen ATV turlarına katılabilirsiniz, turlar hakkındaki bilgiyi ise otelinizin resepsiyonuna sormalısınız.



GÖLLERİ KEŞFEDİN

Erikli, Mert, Hamam, Pedina, Saka, Sülüklü ve Ramana isimleriyle anılan yedi gölün tamamı koruma altında. Sazan, levrek gibi balık çeşitlerini burada görebilirsiniz.



İĞNEADA LİMANI’NA UĞRAYIN

Limanda pek çok restoran ve kafe yer alıyor. Karadeniz’in en taze balıklarını burada tadabilirsiniz.



YAKIN GÜZERGAHLARI DOLAŞIN.

Pınarhisar Kalesi, Balkaya Köyü ve Vize İğneada’ya gelmişken uğramanız gereken yerler…



ALTIN RENGİ PLAJDA YÜRÜYÜN

Uzun plajda Mert Gölü’ne kadar yürüyüş yaparken deniz ve orman havasını içinize çekin.



SUCUK ALMAYI UNUTMAYIN

İğneada’nın merkezinden mutlaka sucuk alın. İsterseniz orada pişirtip de yiyebilir ve alıp almamaya öyle karar verebilirsiniz.



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