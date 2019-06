Bu yaz Alaçatı’da ne var ne yok? Nerede eğlenip nerede konaklayacağız? Ve tabii ki klasik soru: Alaçatı Bodrum’a rakip mi olacak? İşte sert esen rüzgarı, taş otelleri, Arnavut kaldırımları ve eğlencesiyle Alaçatı…

Yazı: Ferhan Kaya Poroy



Nisan başında gerçekleşen Ot Festivali ile birlikte, Alaçatı yaz provasını yaptı. Kışın kapalı olan mekanlar, Alaçatı’ya yeni bir soluk getirmeye hazırlananlar açılışlarını, festival sonrasında kapatmak için bile olsa yaptı. Ardından gelen 23 Nisan tatiliyle de Alaçatı sezona iyice hazırlanmış oldu. Rüzgara, yağmura hiç aldırış etmeyen Alaçatı sevdalıları mekanları doldurdu ve ortam güzel geçecek bir sezonun sinyalini vermiş oldu… Festival boyunca konuşulan ana konu da; ‘Alaçatı bu yaz Bodrum’a rakip mi olacak?’ oldu. Tabii bu sorunun ana nedeni Alaçatı’nın bu yaz daha da renklenen gece hayatıydı… Gelelim bu yazın Alaçatı’sına…







Hammam

Ot Festivali’nin en popüler mekanlarından biriydi Hammam. Hacımemiş’te eskiden Momo’nun olduğu yerde açılan Hammam, festivalde yaptığı açılışta da gösterdi ki bu yazın en popüler mekanı olmaya aday. İstanbul ve Alaçatı’da iyi bilinen pek çok mekanı işleten Serkan Koca, bu yaz da Hammam ile adından söz ettirecek. Hammam hem mutfağı hem eğlencesiyle iddialı; Türk ve İtalyan mutfağı ağırlıklı menüde ön plana çıkan lezzetler, kırmızı burrata, terbiyeli pazı dolması ve ağır ateşte pişmiş kuzu kol. Bu arada kokteylleri de unutmayalım, özellikle adını mekandan alan ‘Hammam’a giren terler’ hem ismi hem de karışımı ile ilgi çekiyor.



Hammam

17 Mayıs’tan itibaren saat 19.00-02.00 arasında hizmet vermeye başlıyor. Bu arada mekan gece 23.00’ten sonra kulübe dönüyor bilginize. Popüler ve nostaljik Türkçe ve yabancı bir play list’i var. Bu sezon Hammam’ın kapısında kuyruklar oluşursa hiç şaşırmayın!



Esnaf

Alaçatı’nın eğlence dozu yüksek mekanlarından biri de işletmeci Ergun Yıldız’ın Esnaf’ı. Yemekleri, mezeleri ve masaların üzerine çıkaran eğlencesi ile dikkat çekiyor.



Summer Klein

Alaçatı’nın yeni mekanlarından Summer Klein da 1 Haziran’da Madeo Beach’in içine açılıyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri 17.00’de dünyaca ünlü DJ’lerle happy hour partileri yapılacak.







Spiaggia Grande

5 Haziran Cuma günü Ayta Sözeri ile kapılarını açacak olan Spiagga Grande’nin içindeki Cabaret Grande, akşamları fiks menü ile hizmet verecek. Cuma ve cumartesi akşamları Ayta Sözeri’nin sahne alacağı mekanda Defne Samyeli 15 ve 29 Temmuz ile 5 ve 19 Ağustos tarihlerinde performans sergileyecek. İlk single’ı ‘Salla Gitsin’ ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Baran Bayraktar, sezon boyunca çarşamba günleri sahne alacak.



Nublu

Sıraselviler’in caz kulübü Nublu, Alaçatı’ya Delice’nin içine geliyor. Artık Alaçatı’nın da bir caz mekanı olacak. Yaz boyu New Yorklu gruplar burada konser verecek.



Sota

Alaçatı’da canlı kabuklu deniz ürünleri keyfi Viento Otel’in içindeki Sota Alaçatı’da yaşanıyor. Canlı istridye, ıstakoz, tarak gibi deniz ürünlerini havuzundan kendiniz seçerek yiyebiliyorsunuz. Ünlü Şef Osman Sezener’in danışmanlığını yaptığı mekan Alaçatı’nın merkezi kalabalığından uzak ama merkezinde kalan konumuyla ‘sota’ bir ambiyans yaşatıyor. Zaten adını da bu özelliğinden alıyor. Mekan sadece akşam yemekleriyle değil, öğlen yemekleri ve kahvaltısıyla da iddialı. Sota���da peynirler Bergama’dan, Karaburun’dan, Kars’tan ve Çorum yaylalarından getirtiliyor. Reçeller yüzde 100 pancar şekerinden ve doğal meyvelerden katkısız olarak üretiliyor. Sebzeleri ise Alaçatı’daki yerel üreticilerden temin ediliyor. İddialı deniz mahsulleri menüsünde; ıstakoz yerli ızgara, katavida, istiridye, mavi yengeç, jumbo karides, tereyağlı yerli karides var.





Sota



Cahide

Bu arada bir sürpriz de Cahide’nin ilk kez şehir dışına çıkıp Alaçatı’ya geliyor olması. Curcuna Otel’in bahçesine açılacak olan Cahide’nin açılışının bayram haftasında olması bekleniyor.



The Stay otel

Muzaffer Yıldırım’ın The Stay Oteli’ne bu yaz konaklamayanlar için de hareket geliyor. Otelde hafta sonları Arjantin barbeküsü olacak. Barbekü ile birlikte Londra’dan, İspanya’dan ve dünyanın farklı yerlerinden gelen sokak sanatçıları müzik yapacak.



Nerede kalınır?

Agrovela

Bir otelin ismi bu kadar mı bulunduğu yere yakışır. Pes doğrusu! Sadece fonetik olarak değil anlam olarak da güzel. Agrovela Otel adını tarihteki il ismi Agrilla olan Alaçatı’dan alıyor. Lokasyon itibarıyla Alaçatı’nın kalbinde yaşayan, sizi sarıp sarmalamayan bir o kadar da sükunetini koruyan bir otel. Öyle zevkli öyle konforlu döşenmiş ki kendinizi evde hissediyorsunuz, bir süre sonra bahçede misafir ağırlayacakmış gibi… 400 yıllık taşlardan oluşan binasıyla aynı zamanda tarihi bir havası da yok değil. Bahçede zeytin, defne, lavanta ve limon kokuları Ege’de olduğunuzu hemen hissettiriyor. Havlular ve çarşafların yumuşaklığı ve dokusuyla fark yaratması şaşırtıcı değil. Çünkü otelin sahipleri aynı zamanda organik ev tekstilinin önemli markalarından Chakra’nın da sahipleri.





Argovela



Viento

Bu 26 odalı şirin butik otelin sahibesi Figen Erbaş demir çelik ticaretinden inşaat sektörüne oradan da Alaçatı’nın çağrısına uyarak butik otel ve restoran işine girmiş. Ama ona bir işletmeci yerine ev sahibi demek daha doğru olur. Altı yıl önce yazlık olarak alıp restore ettikleri evlerini Viento Alaçatı Otel olarak işleten Figen Erbaş ve eşi Zaim Bey, iyi servis ve ulaşılabilir lüksü sunuyor misafirlerine. Alaçatı’nın içinde olmasına rağmen bir o kadar sakin atmosferi olan otel, ısıtmalı havuzu, çiçekler ve yeşillikler içindeki bahçesi ve taş binasıyla ince bir zevkin eseri olduğunu belli ediyor.