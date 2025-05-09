Geçtiğimiz mayıs ayında Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti, Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş'ın yer aldığı kadrosuyla göz doldurmuş ve yoğun ilgi görmüştü.Netflix'in sevilen yerli yapımı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 2. sezonu için ilk duyuru sonunda geldi. Netflix, yayınladığı fragmanla yayın tarihini 15 Mayıs olarak açıkladı.

Dizinin 2. sezonunda bir bölümde Gizem Saka'nın bir tablosuna yer verildi ve izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

Gizem Saka kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İstanbul doğumlu bir ressam. Sanat stüdyosu Philadelphia'nın dışında. Aynı zamanda bir ekonomist ve şu anda Wharton School of Business'ta Finans alanında Kıdemli Öğretim Görevlisi pozisyonunda.

Yakın zamanda Dışişleri Bakanlığı tarafından Büyükelçilik Rezidanslarında resimlerinin sergilenmesi için seçildi.

Şu anda Wharton İşletme Okulu'nda ders veriyor. Birincil akademik ilgi alanları davranışsal ekonomi ve sanat piyasaları. Son yıllarda Wharton Öğretim Mükemmellik Ödülü, Wharton İşletme Okulu'nda Üstün Öğretim için William G. Whitney Ödülü ve Harvard Üniversitesi Öğretimde Üstünlük Sertifikası ile ödüllendirildi.

Son sergiler :

Waverly Heights, PA, 2024

Villanova Üniversitesi Sanat Galerisi, PA, 2023

Stüdyo Sergisi, Bryn Mawr, PA, 2023

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gizem Saka (@gizemsakastudio)'in paylaştığı bir gönderi

Seçilmiş medya görünümleri:

Mag Dergisi, “Naif Ekspresyonist”, Sanatçı Özelliği, 2021

“Kabina Sigamayanlar”, sanat üzerine bir podcast, 2020

Seda Selek ile Sofos İstanbul röportajı (Türkçe). Bağlantı

Milliyet (Türkiye'nin en yüksek tirajlı gazetesi): 2020'nin birinci sayfa haberi. Bağlantı

Bloomberg'de Kayıptan Kaçınma konusunda alıntılanmıştır. Bağlantı

Forbes/Investing'de yer aldı: Milenyum Kuşağı Dikkat: Borçsuz Yaşamanın Dezavantajları Var. Bağlantı .

Penn "Sanatta Kadınlar" Girişimi Röportajı. Bağlantı

"Profesör Spot Işığı: Ekonomi ve Sanat birbirini dışlayan şeyler olmak zorunda değil", The Daily Pennsylvanian. Bağlantı .

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