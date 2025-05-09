Gizem Saka kimdir?
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonunda bir bölümde Gizem Saka'nın bir tablosuna yer verildi ve izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Bu da arama motorunda "Gizem Saka kimdir, eserleri neler?" aramalarını artırdı. Gizem Saka'yı birlikte tanıyalım...
Elele Online
Geçtiğimiz mayıs ayında Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti, Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş'ın yer aldığı kadrosuyla göz doldurmuş ve yoğun ilgi görmüştü.Netflix'in sevilen yerli yapımı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 2. sezonu için ilk duyuru sonunda geldi. Netflix, yayınladığı fragmanla yayın tarihini 15 Mayıs olarak açıkladı.
Dizinin 2. sezonunda bir bölümde Gizem Saka'nın bir tablosuna yer verildi ve izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.
Gizem Saka kimdir?
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İstanbul doğumlu bir ressam. Sanat stüdyosu Philadelphia'nın dışında. Aynı zamanda bir ekonomist ve şu anda Wharton School of Business'ta Finans alanında Kıdemli Öğretim Görevlisi pozisyonunda.
Yakın zamanda Dışişleri Bakanlığı tarafından Büyükelçilik Rezidanslarında resimlerinin sergilenmesi için seçildi.
Şu anda Wharton İşletme Okulu'nda ders veriyor. Birincil akademik ilgi alanları davranışsal ekonomi ve sanat piyasaları. Son yıllarda Wharton Öğretim Mükemmellik Ödülü, Wharton İşletme Okulu'nda Üstün Öğretim için William G. Whitney Ödülü ve Harvard Üniversitesi Öğretimde Üstünlük Sertifikası ile ödüllendirildi.
Son sergiler :
- Waverly Heights, PA, 2024
- Villanova Üniversitesi Sanat Galerisi, PA, 2023
- Stüdyo Sergisi, Bryn Mawr, PA, 2023
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Seçilmiş medya görünümleri:
- Mag Dergisi, “Naif Ekspresyonist”, Sanatçı Özelliği, 2021
- “Kabina Sigamayanlar”, sanat üzerine bir podcast, 2020
- Seda Selek ile Sofos İstanbul röportajı (Türkçe). Bağlantı
- Milliyet (Türkiye'nin en yüksek tirajlı gazetesi): 2020'nin birinci sayfa haberi. Bağlantı
- Bloomberg'de Kayıptan Kaçınma konusunda alıntılanmıştır. Bağlantı
- Forbes/Investing'de yer aldı: Milenyum Kuşağı Dikkat: Borçsuz Yaşamanın Dezavantajları Var. Bağlantı .
- Penn "Sanatta Kadınlar" Girişimi Röportajı. Bağlantı
- "Profesör Spot Işığı: Ekonomi ve Sanat birbirini dışlayan şeyler olmak zorunda değil", The Daily Pennsylvanian. Bağlantı .
Seçilmiş konuşmalar :
- Boğaziçi Üniversitesi Yatırım Kulübü, “Sanatta NFT’ler”, 2021.
- NFT pazarı, Wharton Sanat Kulübü Paneli, 2021.
- Sanatçı Söyleşisi, Sofos İstanbul, 2020.
- Sanatçı Özelliği, SPOT Çağdaş Sanat Projeleri, 2020.
- Covid Sırasında Sanat Piyasaları, Wharton Sanat Kulübü, Aralık 2020
- Sanat piyasasına yatırım yapmalı mıyız? Wharton Sanat Kulübü, 1 Ekim 2019
- Bryn Mawr College, "Sanat Piyasasının Şüpheli Ekonomisi", Ekim 2017
- Sirius XM İş Radyosu, “Wharton'da Bilgi”, Sanatçıların İşgücü Piyasasına Katılımını ele aldı
- Sirius XM Business Radio, “Knowledge@Wharton”, Sanatın Ticareti, Son Müzayedeler ve Venedik Bienali konularını ele aldı.
- Harvard Business School'da "Sanat Piyasası: Bir Ekonomistin Bakış Açısı".
“Tüketici Yargısı” konferansı, Nöroşirürji Büyük Turu, UPenn Tıp Fakültesi.
- "5 dolarlık bir garaj satışındaki tablo 40 milyon dolar değerinde olabilir mi? Sanat Dünyasının Karşı Konulamaz Ekonomisi." Huntsman Program Rehberlik, Wharton.
- “Sol LeWitt aracılığıyla ekonomi ve sanat arasındaki ilişkinin keşfi”, Davis Müzesi, MA