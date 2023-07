Google'da 'Barbie' efekti: 'Margot Robbie' yazınca böyle görünüyor

Google daha önce Star Wars serisi The Mandalorian, The Last of Us ve kelime oyunu Wordle için hazırladığı süpriz yumurtaların bir benzerini Barbie filmi için oluşturdu.

Google'da, yakında çıkacak olan filmin yönetmeni Greta Gerwig'i; filmin başrollerinden Margot Robbie, Ryan Gosling'i ve Barbie kelimesini arayınca sonuç sayfası pembeye dönüyor. Sayfada ayrıca paylaşım yapabileceğiniz şekilde konfetiler uçuşuyor.