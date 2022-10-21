Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Rings of Power 2. sezonu ile ilgili yeni gelişme

Amazon Prime Video'nun mega bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisi "The Rings of Power"ın sekiz bölümlük ilk sezonu büyük ilgi gördü. Gözler yayınlandığı ilk andan itibaren büyük bir izleyici kitlesine hakim olan dizinin 2. sezonuna çevrildi.

Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dizinin başındaki McKay, "The Rings of Power"ın geri dönüşünü şimdiden bekleyenler için, bunun ne zaman olabileceğine dair açıklamalar yaptı. McKay, The Hollywood Reporter ile 2. sezon için tahmini bir zaman çizelgesi paylaştı ve prodüksiyonun "birkaç yıl daha" sürebileceğini açıkladı. Dizinin en erken 2024 başında yayınlanması tahmin ediliyor.

Çekimler İskoçya, Edinburgh ve Yeni Zelanda'da

İskoçya, Edinburgh çevresindeki çekimlere ek olarak, Windsor Kalesi'nin yakınlarındaki Bray Stüdyoları dizinin İngiltere'deki yapım sürecinin merkezi olacak. Ayrıca, ilk sezonda olduğu gibi Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde de çekimler gerçekleştirilecek.

BREAKING: Looks like Season 2 of LOTR is heading back to New Zealand, along with new adventures in Scotland. This also confirms our reports in April that BRAY STUDIOS near Windsor Castle is the UK home for Rings Of Power! pic.twitter.com/d9yRFOsjie — TheOneRing (@theoneringnet) September 21, 2022

Güç Yüzükleri nerede yayınlanıyor?

Rings of Power 1. Sezon toplam 8 bölümden oluşmaktadır. Dizide her hafta yeni bir bölüm gösteriliyor. Dizinin ilk sezonunun son bölümü 14 Ekim'de Amazon Prime Video'da yayınlandı.

Güç Yüzükleri 2. sezon konusu

Gelen resmi bilgilere göre ikinci sezonun üzerinde birkaç sene çalışılacak. J.R.R Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarındaki olayların çok daha öncesini anlatan dizi, Orta Dünya tarihinin destanlarını ele alıyor.

Amazon'un dizi hakkındaki tanıtımı şu şekilde;

“Göreceli bir barış döneminden başlayarak, Orta Dünya’ya geri dönen kötülükle yüzleşen bir dizi karakteri izleyeceğiz. Dumanlı Dağlar’ın en karanlık derinliklerinden Lindon’un görkemli ormanlarına, ada krallığı Númenor’dan, haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu diyarların ve karakterlerin kendileri yok olduktan çağlar sonra bile hatırlanacak destanlar yaratmasına tanık olacağız.”

Güç Yüzükleri oyuncu kadrosu