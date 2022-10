Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Rings of Power 2. sezonu ile ilgili yeni gelişme

Amazon Prime Video'nun mega bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisi "The Rings of Power"ın sekiz bölümlük ilk sezonu büyük ilgi gördü. Gözler yayınlandığı ilk andan itibaren büyük bir izleyici kitlesine hakim olan dizinin 2. sezonuna çevrildi.

Dizinin başındaki McKay, "The Rings of Power"ın geri dönüşünü şimdiden bekleyenler için, bunun ne zaman olabileceğine dair açıklamalar yaptı. McKay, The Hollywood Reporter ile 2. sezon için tahmini bir zaman çizelgesi paylaştı ve prodüksiyonun "birkaç yıl daha" sürebileceğini açıkladı. Dizinin en erken 2024 başında yayınlanması tahmin ediliyor.

İskoçya, Edinburgh çevresindeki çekimlere ek olarak, Windsor Kalesi'nin yakınlarındaki Bray Stüdyoları dizinin İngiltere'deki yapım sürecinin merkezi olacak. Ayrıca, ilk sezonda olduğu gibi Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde de çekimler gerçekleştirilecek.

