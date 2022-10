Game of Thrones'un spinn-off'u olarak çekilen House of the Dragon birçok kişinin favorisi. Ana seriden bildiğimiz olayların yaklaşık 200 yıl öncesini anlatan House of the Dragon her hafta izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Şimdi gözler House of the Dragon 10. bölümde...

House of the Dragon 10. bölüm ne zaman yayınlanacak?

House of the Dragon 10. Bölüm, 23 Ekim Pazar günü yaklaşık 21:00 (ET) / 18:00 (PT)’de HBO Max’te yayınlanacak. HBO ekranlarında izleyiciyle buluşan House of the Dragon 8.bölüm itibarıyla resmi olarak Türkiye'de de yayınlanmaya başladı.

Bu bilgiye ek olarak beIN CONNECT'in dizinin haklarını satın aldığı ve kalan bölümleri orijinal yayıncıyla aynı gün ve saatte yayınlayacağı da kesinleşti. 10. bölümle birlikte sezon finaline girecek olan dizinin son bölümü 23 Ekim Pazar günü orijinal yayıncıyla aynı saatte Türkiye'de de yayınlanacak.

House of the Dragon oyuncu kadrosunda kimler var?

Matt Smith,

Milly Alcock,

Emma D'Arcy,

Olivia Cooke,

Graham McTavish,

Paddy Considine,

Eve Best,

Savannah Steyn,

Emily Carey,

Sonoya Mizuno

House of the Dragon konusu

Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin anlatılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlanıyor.