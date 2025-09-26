Güllü kimdir?

Güllü (Gül Tut), 15 Ekim 1973'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğmuş, Roman asıllı Türk fantezi müziği şarkıcısıdır.

Küçük yaşlarda düğün salonlarında ve gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlayarak müzik kariyerine adım atmıştır.

1990'lı yıllarda özellikle Roman havalarıyla tanınmış ve "Balıkesir Bandırma" gibi hit şarkılarla ün kazanmıştır. Ayrıca özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmiş, evlilik ve boşanma dönemleri olmuştur. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele etmiş, 2017'de tüp mide ameliyatı yapmış ve önemli kilo vermiştir. İki çocuk annesidir.

ŞARKICI GÜLLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Güllü'nün oğlu, annesinin balkondan düşerek hayatını kaybettiğini dile getirdi.

"EĞLENDİĞİ SIRADA CAMDAN DÜŞTÜ"

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.

GÜLLÜ'NÜN ŞARKILARI

Her Şeyim Oldun

Sabah Olmadan

Ödüm Kopuyor

Değmezmiş Sana

Kopamam Senden

Oyuncak Gibi

Acımıyorsan

Unutamazsın Beni

Bendeki Sen

Varlığın Yeter

GÜLLÜ'NÜN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Güllü'nün iki çocuğu vardır. Bir kızı Tuyan Ülkem (d.1998) ve bir oğlu Tuğberk Yavuz (d.2000) bulunmaktadır.