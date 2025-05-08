Gülseren Budayıcıoğlu, Kral Kaybederse'de içine sinmeyen oyuncu olduğunu itiraf etti

Kral Kaybederse dizisinin eser sahibi Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, dizide 'içine sinmeyen' bir oyuncu olduğunu itiraf etti.

Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar'ın oynadığı Kral Kaybederse, salı akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor.

360 Tv'de yayınlanan "Banu Noyan'la En Moda" programına konuk olan Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin gidişatı hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

İÇİNİZE SİNMEYEN OYUNCU OLDU MU?

Banu Noyan'ın, ''İçinize sinmeyen oyuncu oldu mu? Söylemezsiniz ama…'' demesine üzerine Gülseren Budayıcıoğlu, "Oldu oldu, tabii olmaz mı? Dönemiyoruz. İsim söyleyemem" açıklamasını yaptı.

İÇİNE SİNMEYEN OYUNCU KİM?

Romanın aksine Merve Dizdar ile Halit Ergenç, karakterlerine yaşlı kalmıştı. Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kastettiği kişinin, kırklı yaşlarında olmasına rağmen üniversite öğrencisini oynayan Merve Dizdar olduğu yorumları yapıldı.