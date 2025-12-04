Hababam Sınıfı'nın unutulmaz 'Hafize Ana'sı Adile Naşit filmi için geri sayım başladı

Yönetmen koltuğunda, duygusal anlatımıyla tanınan usta yönetmen Çağan Irmak oturuyor. Senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı filmde, usta sanatçıya başarılı oyuncu Meltem Kaptan hayat veriyor.

NEŞE VE HÜZÜN BİR ARADA

Film, Adile Naşit’in sadece sahnedeki neşeli yüzünü değil, aynı zamanda hayatının perde arkasındaki büyük sınavlarını ve hüzünlerini de izleyiciyle buluşturacak.

MÜNİR ÖZKUL, KEMAL SUNAL, TARIK AKAN...

5 Aralık’ta vizyona girecek olan yapımda; Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda gibi efsane isimler de günümüz oyuncularının performanslarıyla yeniden hayat bulacak.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Oyuncu kadrosu ise dikkat çekici isimlerden oluşuyor. Başrolde Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan yer alırken, onun yaşamındaki önemli figürlere, Seda Bakan (Müjde Ar), Özgürcan Çevik (Cemal İnce), Levent Can (Münir Özkul), Tarık Ündüz (Gazanfer Özcan), Bülent Seyran (Selim Naşit), Berkay Tulumbacı (Kemal Sunal), Serhat Tutumluer (Ziya Bey), Çetin Lale (Tarık Akan), Tülin Özen (Şevkiye Hanım), Elif Nur Kerkük (Ayşen Gruda), Bora Akkaş (Neco), Feyza Işık (Mürüvvet Sim), Mehmet Avdan (Sadık Şendil), Deniz Cengiz (Gönül Ülkü) gibi başarılı isimler hayat veriyor. Her biri, Adile'nin çevresindeki dönemi, tiyatro dünyasını ve özel yaşamındaki insan ilişkilerini farklı tonlarda yansıtacak. Adile filmi 5 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.