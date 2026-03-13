Halef: Köklerin Çağrısı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halef son bölümde neler oldu?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi.

HALEF 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Halef Köklerin Çağrısı dizisinin gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne dair detaylar geldi. Serhat’ın Yıldız ve Melek arasında seçim yapacak.

HALEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mağarada ölümle burun buruna gelen Serhat ve Yıldız, kaçınılmaz bir hesaplaşmanın içine düşerler. Ölümün kıyısında gezinen Yıldız’ın, sakladığı kardeşlik sırrını Serhat’a itiraf edip etmeyeceği büyük bir merak konusudur.

Diğer yanda Melek, Sevde’den öğrendiği sarsıcı gerçekle derin bir sarsıntı yaşar. Bu sırrı kendisinden saklayanlarla tek tek yüzleşen Melek, gerçeği Serhat’a açıklama konusunda büyük bir tereddüt içindedir.

Patlattığı mağarada Yıldız’ın da olması, Yıldırım’ı köşeye sıkıştırırken; karşısında artık Yelduranların yanı sıra Kordağlıları’ın da olması Yıldırım için sonun başlangıcı demektir. Bu tehlikeli süreçten Yıldırım sağ çıkabilecek midir?