Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrolünde olduğu 'Yan Yana' filmi gişe rekoru kırdı

Nulook imzalı “Yan Yana” filmi gişelerde rekor kırdı. Büyük usta Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit’i başrollerde buluşturan film 12 günde 945 bin 583 gişe yaptı ve 1 milyon sınırına dayandı.

Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam’ın da rol aldığı film 230 milyon 818 bin 941 TL de hasılata imza attı.

UYKUCU GİŞEDE 2. SIRADA

29 Ekim’de vizyona giren Çağatay Ulusoy’un başrolünü oynadığı “Uykucu” filmi ise en çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Poll Fims imzalı proje yaklaşık bir ayda 637 bin 223 seyirci ve 126 milyon 980 bin 262 TL hasılat elde etti.

'YAN YANA' FİLMİ UYARLAMA MI?

Feyyaz Yiğit, 'Yan Yana' filmini 'Can Dostum' yapımından uyarladı. Orijinal adı Intouchables olan, Türkçeye Can Dostum olarak çevrilen film, Fransa yapımı olarak 2012 yılında izleyiciyle buluştu. Peki Can Dostum'un konusu ne?

CAN DOSTUM (INTOUCHABLES) KONUSU

Can Dostum, felçi bir adam ve ona bakıcılık yapan gencin hikayesini anlatıyor. Zengin bir iş adamı ve aristokrat olan Philippe, yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonrası felç olur ve boynundan aşağısı kullanamaz hale gelir. Driss ise hapishaneden henüz yeni çıkmış bir işsizdir. Philippe 7 gün 24 saat boyunca bakımını üstlenmesi için Driss'i evine yatılı yardımcı olarak alınca ikisinin de dünyası değişecektir. Normal şartlar altında hiçbir zaman yan yana gelmeyecek bu ikili iyisiyle kötüsüyle hayatın tadını beraber çıkarmaya başlarlar.

Fransa'da geçtiğimiz kasım ayında vizyona giren film, hayatta bir noktadan sonra kültür ve sınıf farklılıklarının ortadan kalkması temasına odaklanan ve dram-mizah arasında gidip gelen bir yapım.