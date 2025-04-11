Havaalanında kaçınmanız gereken 3 bavul rengi

Hava yolculuğunda aksaklıklar sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Peki, en kötü olası aksiliklerden biri nedir? Bir havayolunun bagajınızı kaybetmesi... Müşteri hizmetleriyle saatlerce görüşüyorsunuz ama çantanızı ne zaman geri alıp alamayacağınızı bilemiyorsunuz. Ancak hatalar olsa ve bagajlar kaybolsa da, bir gezgin olarak çantanızın kaybolma olasılığını azaltmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. Başlangıç ​​olarak, kaçınmanız gereken bavul renklerinin farkında olabilirsiniz.

Bagajınızı karuselden almak zorunda kaldıysanız, koyu renklerin en popüler renkler arasında olduğunu bilirsiniz. Birçok kişi bu tonları tercih eder çünkü daha az yıpranma gösterirler ancak aynı zamanda ayırt edilmeleri çok daha zordur. Bu nedenle, düzenli olarak siyah, lacivert veya gri bir valiz kullanıyorsanız, yeniden düşünmek isteyebilirsiniz veya en azından bagajınızın öne çıkmasına yardımcı olmak için çaba gösterebilirsiniz.

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair, bilmeniz gereken valiz ipuçlarını ana hatlarıyla açıkladığı bir blog yazısında "Özellikle bagajınız siyah, lacivert veya griyse (nüfusun %99,9'u gibi) check-in yaptığınız bagajınızı karuselde fark etmeyi kolaylaştırın" önerisinde bulunuyor.

BAGAJINIZA KURDELE TAKIN

Tek seçeneğiniz bu üç renkten birinde bir valizse, havayolu şirketi "varışta karışıklık olmaması için" renkli bir bagaj etiketi veya kurdele takmanızı öneriyor.

Ryanair bu görüşte yalnız değil. Seyahat sitesi The Vacationer'ın kurucu ortağı Phil Dengler, Consumer Reports ile yaptığı konuşmada kalabalığın arasından sıyrılmanın önemli olduğunu belirtti.

AÇIK MAVİ, PEMBE, KIRMIZI VE YEŞİL TONLARINI TERCİH EDİN

Belirli öneriler arıyorsanız, bej veya beyaz gibi renkleri veya açık kırmızı, mavi, pembe veya yeşil tonlarını tercih etmenizi öneriyor. Dengler, valiziniz kaybolursa bunu çok daha kolay fark edebileceğinizi ve bir havayolunun da fark edeceğini sözlerine ekledi.

ÇİFT KİŞİLİK SEYAHATLERDE VALİZİNİZİ BÖLÜN

Çift olarak seyahat ediyorsanız, Ryanair birbirinizin bagajından yararlanmanızı öneriyor. Giysilerinizi iki parça bagaja bölerek, valizlerinizden biri kaybolması durumunda yarısını kurtarmanızı sağlayabilir.

Ryanair'in blog yazısında "Son anda check-in ekibine el bagajınızı teslim etmeniz istenirse, çünkü baş üstü bölmeler doluysa, telefonunuzu, e-okuyucunuzu, paranızı, atıştırmalıklarınızı ve uçuş sırasında onlarsız yaşayamayacağınız diğer değerli eşyalarınızı koyabileceğiniz bir yeriniz olur," yazıyor. "Bu küçük çanta daha sonra önünüzdeki koltuğun altına yerleştirilebilir."