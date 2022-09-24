Havuç ve lahana: Anne karnındaki bebeklerin tepkisi şaşırttı

Bu araştırma bebeklerin anne karnında tat ve kokuya tepki verdiğine dair ilk doğrudan kanıtın elde edildiğini savunuyor... Bilimsel dergi Psychological Science'ta yayımlanan araştırmaya göre anne karnındaki bebekler anneleri lahana yedikten sonra kaşlarını çatarken, havuç yedikten sonra gülümsüyor.

İngiltere'deki Durham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bulguların bebeklerin doğmadan önce çeşitli koku ve tatlara farklı tepkiler verdiğinin ilk doğrudan kanıtı olduğunu savunuyor.

Durham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar , 32 ve 36. haftalarda 100 hamile kadın ile çalıştı.

Çalışmaya katılan kadınlara havuç ve lahananın toz halini içeren kapsüller verildi. 35 kadın bir orta boy havuca eşdeğer 34 kadın ise 100 gram doğranmış lahanaya eşdeğer 400 mg gıda tüketirken, kalan 30 kadın ise ikisini de tüketmedi.

Ekip 100 hamile kadının 4D ultrason taramalarını inceledi ve havuç aromalarına maruz kalan bebeklerin "gülme" tepkileri gösterdiğini keşfetti.





Lahana aromalarına maruz kalanlar, aksine daha fazla yüzünü buruşturma eğilimi gösterdi.

Kontrol grubunda aynı tepkiler görülmedi.





Araştırma ekibinden Beyza Üstün, “Henüz doğmamış bebeklerin lahana ve havuç tatlarına verdiği tepkileri görmek ve bunları ebeveynleriyle paylaşmak inanılmazdı” dedi ve şöyle devam etti: Doğumdan önce bu tekrarlanan tatlara maruz kalmanın, doğum sonrası gıda tercihlerinin belirlenmesine yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Bu, sağlıklı beslenme ve bebeği sütten keserken yaşanacak ‘gıda karmaşasından’ kaçınma potansiyeli hakkında fikir geliştirmek için önemli olabilir"

Psychological Science dergisinde yayınlanan çalışmada Birmingham'daki Durham's Fetal ve Neonatal Research Lab ve Aston Üniversitesi'nden bilim insanları da yer aldı. Ekipler, bulguların, insan tat ve koku reseptörlerinin yanı sıra algı ve hafıza gelişiminin anlaşılmasını derinleştirebileceğine inanıyor.

Çalışmayı yürüten ekip, şimdi de aynı bebeklerin doğum sonrası beslenmelerini takip ederek, yiyeceklere verecekleri tepkinin aynı olup olmayacağını görmeye hazırlanıyor.