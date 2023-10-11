Başrollerini Şebnem Bozoklu, Tolga Tekin, Metin Coşkun, Aras Şenol, Gizem Kala, Süreyya Güzel, Ezgi Tombul, Uğur Demirpehlivan ve Selma Güneri gibi isimlerin paylaştığı Hayatımın Neşesi dizisinden kötü haber geldi.

Hayatımın Neşesi dizisi final mi yapıyor?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT geçen yaz “Benim Güzel Ailem”, “Kendi Düşen Ağlamaz” ve “Hayatımın Neşesi” adlı üç yazlık diziyi birden ekrana getirmişti. Bu dizilerden “Hayatımın Neşesi” için TRT final kararı aldı.

Dizi 18. bölümde final yapacak. Dizinin son bölümü 7 Kasım Salı akşamı yayınlanacak.

Hayatımın Neşesi dizisi konusu

Dizi Tıp Fakültesini bırakarak evlenen Neşe'nin hikayesini anlatmaktadır. Neşe çocukları büyüdükten sonra çıkan af kararının ardından okuluna devam etmek ister. Bu olayın ardından Neşe ve ailesi eğlenceli dönemler yaşayacaktır.