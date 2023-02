Hedefe ulaşan yol: Emel Sezer kimdir?

Sağlık sektöründe 22 yıllık deneyime sahip farmakolog Emel Sezer, kariyerine ilaç sektöründe başlamış ve süregelen yıllarda yöneticilik ve üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenmiş. Yaşamı boyunca öğrenmeye olan tutkusu onu harekete geçirmiş ve yeni adımlar atmaktan da çekinmemiş. İnsan ilişkisini, anlatmayı, öğretmeyi ve öğrenmeyi çok sevdiğini; yanı sıra yoğun tempodan beslendiğini fark ettiğinde ise sağlığın nihai tüketicisi tarafında olan hastane sektörüne geçiş yapmış. Şu an Medica Grup bünyesinde, Beauty Boss güzellik merkezleri ve Increible dermokozmetik markalarının genel müdürlüğünü yürüten Sezer, çalışmak ve üretmek için doğduğunu düşünüyor. Kişisel bakımı doğallıkla iyi hissetmek, öz saygı ve özgüvenle eşleştiren Sezer, bunlara sahip olan bireyin hayatta mutsuz ya da başarısız olmayacağı kanaatinde. Başarı kavramını ‘hayalinizde nasıl bir resim çizdiğiniz çok önemli’ düşüncesiyle yorumlayan Sezer, “Hayalinizde üstünkörü, kabaca çizdiğiniz bir resim varsa o hayalinizin net olmadığını; dolayısıyla hedefinizin olmadığını gösterir” diyor.

Kariyer yolculuğunuz boyunca yaşadığınız en önemli an neydi ve o an size ne öğretti?

Marka yöneticiliğim dönemlerinde şirketin büyük yatırım yaptığı molekül, bir klinik çalışmanın olumsuz sonuçlarının artması nedeniyle dünyada toplatılmıştı. Bu, bana her zaman tek noktaya bağlı kalmamak gerektiğini ve hayatta hep bir B planımızın olması gerektiğini öğretti. İkinci bir ürünü lokomotif ürün haline getirip, aksiyon alarak ciro elde etmeye ve ekibi küçültmeden yol almamıza olanak sağlayacak planları hazırda tuttuğum için kazasız bir süreç geçirdik.

Sizin için iş yaşamında ‘olmazsa olmaz’ değerler nedir?

İşini sevmek. Sevdiğin işi yaparsan ne yorulursun ne de başarısızlık olur. Sevdiğin işi yapmak zaten yaşam amacın haline geldiği için hem mutlusundur hem başarılı. Başarıya ulaşmak için ise kesinlikle işte aidiyet duygusu, liyakat, emek, özveri ve tutkuyla çalışmak çok önemli. Hedefe ulaşırken kurduğun oyunun, oyuncularının işin yetkinliği ile uyumlu olması ile başlamak, bitirmenin yarısı gibi geliyor bana.

Sizin ve markanızın gelecek planlarında neler var?

Markalarımızla birlikte dünyaya açılalım istiyorum. Türkiye’nin her iline şube açma hedefiyle yatırımcısına hızlı geri dönüş sağlayan yönetim ve iş geliştirme programlarımızla yarattığımız Beauty Boss güzellik merkezlerimizde, 2023 itibarıyla hedefimizi büyüterek dünyaya açılma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Increible özelindeyse cinsiyet ayırmaksızın yarattığımız dermokozmetik markamızda, e-ticaret sürecinde prestijli bir marka olma yolunda hedeflerimizde adım adım ilerliyoruz. Grup olarak tüm planlarımızı bu yönde yapıyoruz.

MERCEK ALTINDA