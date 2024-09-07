Bir Bollywood masalı: Hint düğünleri ve Hindistan düğün gelenekleri

Yakın zamanda Rihanna’nın sahne aldığı ‘düğün öncesi partiyi’ duymayan kalmadı. “8 yıldır konser vermeyen Rihanna’yı düğününde 3 saat boyunca şarkı söyletmeyi başaran kim?” sorusu akıllarda dolandı. Doğru cevap, Ambani’ler olacak. Mal varlığı 117 milyar dolar olduğu söylenen Asya’nın en zengin adamı Mukesh Ambani’nin en küçük oğlu Anant Ambani ile ilaç ticareti yapan bir aileden gelen Radhika Merchant ile evleniyor. Ambani’lerden kısaca bahsetmek gerekirse, Hindistan’ın önde gelen holdinglerinden Reliance Industries’i yönetiyorlar ve petrokimya, petrol, gaz, telekomünikasyon, perakende ve finans gibi alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Bu kadar şaşaalı bir partinin kaynağının nereden geldiği de böylece anlaşılıyor. Baba Ambani’nin varisi Anant Ambari ve kız arkadaşı Radhika Merchant, geçtiğimiz ocak ayında Mumbai’deki büyük Ambani konutunda geleneksel bir törenle nişanlandı. Çiftin temmuzda evlenmesi bekleniyor. Düğüne bu kadar zaman olmasına rağmen çift, düğün öncesi lüks bir partiyle şimdiden evliliklerini kutlamaya başladı.

YÜKSEK PROFİLLİ KONUKLAR

Hint düğünlerinin ne kadar şatafatlı olduğunu bilsek de evlenen ülkenin en zengin ailelerinden biri olduğu için tüm gözler Hindistan’a çevrildi. Bollywood yıldızları Shah Rukh Khan, Ranveer Singh, Saif Ali Khan, Salman Khan ve Aamir Khan gibi isimlerin yanı sıra Mark Zuckerberg, Bill Gates, Ivanka Trump ve Rihanna da davetliler arasındaydı. Üç gün süren kutlamada yaklaşık 1200 davetlinin ağırlandığı tahmin ediliyor. Öyle ki dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geldiğinden yerel havaalanına geçici olarak uluslararası statü verildi ve yaklaşık 130 uçak Hindistan’a iniş yaptı.

Üç gün süren kutlamalar Gujarat eyaletinde, Reliance’ın ana petrol rafinerisine yakın Jamnagar’da başladı. Bu süre boyunca konuklar, 100 şef tarafından hazırlanan ziyafetin tadını çıkardılar. Reliance Foundation’ın hayırsever ayağı, dokumacılarını ‘Rüyalardan bir duvar halısı’ üretmek üzere görevlendirdi ve görme engelli zanaatkarlarını da misafirler için mum yapmak üzere işe aldı.

Priscilla Chan Mark Zuckerberg Ivanka Trump

Düğün için yeni bir Hindu tapınağı inşa edildiği ve daha sonra halka açılacağı da duyuruldu. Bu lüks partide konukların uyması gereken kurallar önceden kendilerine iletildi. Bu kuralların birçoğu tahmin edildiği gibi kıyafetlerle ilgiliydi. Ne de olsa Hint düğünleri denilince akıllara sürekli değişen kıyafetler geliyor. Uymaları gereken dokuz sayfalık kıyafet kurallarında, ‘Göz kamaştırıcı desi romantizm’, ‘Orman ateşi’ ve ‘Geleneksel Hint resmi’ temaları gibi başlıklar yer alıyor. Davetlilerin çoğu, mekanın yakınındaki lüks ‘glamping’ adlı çadırlarda ağırlandı. Çadır denildiğine bakmayın, Büyücülük Dünyası’nın çadırlarını aratmayacak zenginliğe ve lükse sahip. İlk gün ‘Everland’de bir akşam’ adı verilen gösterişli bir kokteyl partisinin verildi. Sonraki günlerde konuklar, Anant Ambani’nin göz bebeği olan 650 dönümlük bir alana yayılan ve 2 binden fazla hayvana ev sahipliği yapan damadın hayvan kurtarma merkezini ziyaret ettiler.

Epic Stories

YILIN GELİNİ

Gelin Radhika Merchant, kendisinden beklendiği gibi üç gün boyunca farklı kombin ve geleneksel kıyafetlerle boy gösterdi. ‘Everland’de Bir Akşam’ için tercih ettiği Atelier Versace elbisesi, Blake Lively’nin 2022 Met Gala’da giydiği elbiseye benzetildi. Ancak ‘Yılın gelini’ olacağını Hastakshar Töreni’ninde giydikleriyle kanıtladı. Tarun Tahiliani imzalı bir elbiseyi tercih eden gelin adayı, tasarımcının ifadesiyle bu “Giyilebilir sanat eseri” ile göz kamaştırdı. Rose ve gümüş tonlarında keşmir, Bihar, Pencap ve Himaşal ile birleştirilen bir nakış sanatı olan kasheedakari ile işlenen minyatür figürler, elbisenin en dikkat çekici detayını oluşturuyor. Elbisenin üst kısmında, resham işi olarak bilinen jali işi ve ipek iplikli nakışlar yer alırken, el yapımı bir dupatta da gelinin vücudunu zarif bir şekilde sarıyor. Son olarak haathphool’lar, gösterişli kolye ve küpeler dahil olmak üzere çarpıcı elmaslarla görünümü tamamlanıyor.

RIHANNA'NIN HİNDİSTAN ÇIKARMASI

Bu, Anant Ambani ve Radhika Merchant’ın düğün eğlencesi olsa da itiraf edelim partinin asıl yıldızı Rihanna’ydı. Geçen yılki Super Bowl performansını saymazsak, 2016’dan beri sahnelere çıkmayan Riri, bu davette neredeyse 17 şarkı seslendirdi. Bu davet için kendisine 7 milyon dolar ödendiği konuşuluyor. Adeta ilk Hindistan konserini gerçekleştiren şarkıcı, Hint kültürüne saygı duruşunda bulunarak çıplak ayakla performans sergiledi. Kıyafet olarak da dantelli, vücudunu saran yırtmaçlı neon yeşili bir elbiseyi pembe bir tayt ile kombinledi. Bu görünümünü elmas kolye ve küpelerle süslendi.

O ZAMAN DANS

Bollywood filmleri kimisine göre abarttı ve gerçek dışı görünse de aslında bu algı tamamen yanlış. Çünkü Bollywood fantezisini bir Hint düğününde yaşamak mümkün. Düğün günü, damadın ailesi ve arkadaşlarının onu düğün sunağına götürmesiyle başlar. Baraat denilen bu törende, beyaz ata binen damat, ailesi ve arkadaşlarından oluşan uzun bir kuyrukla içeriye alınıyor ve hepsi şarkı söyleyip dans ederek kutlama yapıyorlar. Düğünde ve öncesindeki törenlerde davetliler, yeni evlilere Bollywood tarzı danslarla serenat yapabilir, bazen de çiftler kendi danslarını sergileyebiliyor. Genellikle düğünlerde, Hindistan yarımadasının Pencap bölgesinin geleneksel halk danslarının bir türü olan Bhangra’ya yer veriliyor.

Geleneksel törenler: Mehndi, Sangeet, Haldi

Hint düğünleri, sadece gelin ve damadın evliliğinden ziyade iki ailenin evliliği olarak kabul ediliyor. Bir düğün ortalama üç gün sürerken (bazen bir haftaya kadar da çıkabiliyor) birkaç etkinlik de içeriyor. Düğünler, Hint toplumunda kişinin statüsünün ve zenginliğini belirtmek için önemli bir araç görevi üstleniyor. Egzotik destinasyonlar, lüks mekanlar, gösterişli dekorlar, tasarımcı imzası taşıyan kıyafetler, mücevherler, menüler, konuklar hepsinin fark yaratan anlamları var. Hint kültüründe düğünden önce birden fazla etkinliğin yapılması oldukça yaygın. Mehndi, Sangeet ve Haldi bunlar arasında en bilinenleri. Gelinin ailesi tarafından düzenlenen Sangeet’te, aile üyeleri şarkı söyleyip dans ediyor. Bu törende gelin, kadın aile üyeleri ve arkadaşlarıyla kına yakmak için Mehendi töreni de düzenler. Kuruması 8 saati bulan bu kınaya gelin ve damadın resimleri gizlice çizilir ve gelinden bunu bulması istenir. Kınanın kötülüğü uzaklaştırdığına, doğurganlığı artırdığına ve çifte iyi enerji çektiğine inanılıyor. Ayrıca kınanın rengi ne kadar koyu olursa eşler arasındaki bağın o kadar güçlü olacağına ve gelinin kayınvalidesi ile daha iyi anlaşacağına işaret ediyor. Haldi’de ise yakın akrabalar ve arkadaşlar bir araya gelerek gelin ve damadın yüzüne ve vücuduna haldi yani zerdeçal macunu sürerler. Bu etkinliğe dhol, Bollywood şarkıları ve danslar eşlik ediyor.

Düğün mekanları

Hindistan’ın ihtişamlı atmosferinde gerçekleşen bir düğün, sadece gelin ve damadın değil, tüm davetlilerin hayalini süsleyen bir an oluyor. Muazzam ritüellerin ve renkli geleneklerin bir araya geldiği bu coşkulu atmosferi yaşatmak için aileler, popüler düğün temaları arasından seçim yapıyor. Mekan Hindistan olunca kraliyet temalı bir düğün organize etmek çok da zor olmasa gerek. Sarayda yapılan bir düğün, büyüklüğü ve zenginliği çağrıştırdığından şatafat sevenlerin favorisi. Bollywood’dan ilham alan düğünler de oldukça popüler. Çift, seçtikleri Bollywood filminin dekorlarından danslarına kadar kendilerine göre uyarlıyor. Düğünün birkaç güne yayılması çiftlerin, konukların hem eğlenecekleri hem de güzel vakit geçirebilecekleri mekanları seçmeye itiyor. Son zamanlarda aileler Udaipur, Jaipur veya Goa gibi manzaralı yerlere ilgi gösteriyor. Nostalji seven çiftler vintage aksesuarlar, ahşap vurgular ve toprak tonları gibi dekorları tercih ederken, daha romantik bir ortam isteyenler de gül, yasemin ve orkide gibi çiçeklerle donatılmış bahçe düğünlerini seçiyor.

Mars etkisi

Lehangalardan sarilere kadar Hint gelinlik modası, rengarenk tasarımlarıyla biliniyor. Bir Hint düğününe katılıyorsanız maksimalist detaylara gözünüz alışmalı. Hintliler için düğünler büyük bir defile gibidir ve Hintli bir geline asla tek bir elbise yetmez, her ritüel için en az üç elbise giyer. Rengarenk bir düğün olsa da Hint düğünlerinde gelinler, kültürlerinde doğurganlık olarak bilinen ve aynı zamanda Hinduizm’de evlilikten sorumlu gezegen olan Mars’ın rengi kırmızıyı kullanmayı tercih ediyorlar. Batıdaki beyaz gelinlikleri tercih etmiyorlar çünkü beyaz onlar için yas anlamına geliyor. Geleneksel kırmızı sari, kristaller ve gerçek 24 karat altın ipliklerle süslenmiş bir kumaş. Gelin, resepsiyonda farklı bir sari giyer ve düğünde de görünümünü Lehenga adı verilen uzun bir etek, onunla uyumlu bir üst ve atkı ile oluşturur. Damat, dizlerine kadar uzanan uzun bir gömlek olan Kafni, Pijamo ve tayt giyer ve tercihe göre türban da takabilir. Ayrıca damatlar da gelinler gibi birçok kez kıyafet değişikliği yapabiliyor.

BAŞ TACI TASARIMLAR

Hint düğünlerinin eşsiz güzelliklerini ve göz alıcı detaylarını yansıtan tasarımlar, gelinlerin hayallerini süsleyen bir dünyanın kapılarını aralıyor. Bu muhteşem atmosferin merkezinde ise Hindistan’ın önde gelen gelinlik tasarımcıları bulunuyor.

Tarun Tahiliani

Radhika Merchant’in özel gününde tercih ettiği isim olan Tarun Tahiliani, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Hint ve Batı etkilerinden ilham alarak, zarafeti ve inceliği temsil eden tasarımlarıyla modern ve geleneksel işlemeleri birbiriyle harmanlıyor.

Sabyasachi Mukherjee

Gelinlik ustası olarak bilinen Sabyasachi Mukherjee, en çok aranan Hintli gelinlik tasarımcılarından biri. Anushka Sharma, Deepika Padukone ve Priyanka Chopra gibi yıldız isimlerin düğünlerinde imzası olan Sabyasachi’nin tasarımlarında detaylı nakışlar ve gösterişli kumaşlar öne çıkıyor.

Neeta Lulla

Olağanüstü işçiliğiyle bilinen Neeta Lulla, otuz yılı aşkın kariyerinde çok sayıda Bollywood yıldızına ikonik gelinlikler yarattı. Yoğun işlerle süslenmiş lehengalardan sade modern silüetlere kadar tasarımları çeşitlilik gösteriyor.

Manish Malhotra

Görkemli giriş yapmak isteyen gelinlerin ilk uğradığı isim ve Bollywood ünlülerinin de favorisi olan Manish Malhotra oluyor. İmza stili ise çarpıcı silüetler, geleneksel ve çağdaş unsurların mükemmel bir karışımı olarak tanımlanıyor.

Anita Dongre

Antia Dongre, sadece gelinlik alanında değil, günümüzün lüks moda dünyasında da kendine bir isim yarattı. Bir çevreci olarak Dongre, elbiselerini kürk ve deri kullanmadan yaratıyor ve koleksiyonlarında karmaşık el işlemelerini, narin motifleri ve canlı renk paletini sergiliyor.