Sahne Tozu Tiyatrosu Tiyatro Akademisi Nişantaşı Şubesi; usta isimleri kadrosunda buluşturuyor.

Haldun Dormen, Göksel Kortay, Selçuk Yöntem, Zafer Ergin, Zerrin Tekindor, Kandemir Konduk ve Selçuk Borak’tan oluşan eğitmen kadrosu; oyunculuktan müzikale, genel kültürden diksiyona, dramatik metin yazarlığından dansa uzanan geniş bir ders programıyla öğrencilerini bekliyor.

Çağlar İşgören tarafından 2005 yılında İzmir’de kurulan ve sanat danışmanlığını Haldun Dormen’in üstlendiği Sahne Tozu Tiyatrosu, Kasım ayında Nişantaşı Şubesi’nde başlayacak 2016-2017 sezonunda, her bir eğitmenin sınıfı için ayrı kayıt yapılması gerekiyor. Başvuru yapan öğrenci adayları, kayıt öncesinde sözlü mülakata tabii tutuluyor.



Sahne Tozu Tiyatrosu Tiyatro Akademisi Nişantaşı Şubesi

Sait Çiftçi İlköğretim Okulu

Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. No:10

Nişantaşı Şişli / İstanbul

Tel: 0212 216 20 34

