Salsa, latin, jazz, tango ya da oryantal... Dans etmeyi seviyor ve bu işi hakkıyla yapmak istiyorsanız, Danskeyfi Dans Akademileri tam size göre!
Türkiye'nin önde gelen ve konusunda uzman eğitmenleri ile, İstanbul Altunizade ve Ataşehir'de bulunan iki şubesiyle hizmet veren, Danskeyfi Dans Akademileri'nde her branşta dans eğitimi veriliyor.
4-12 yaş grubuna yönelik çocuk eğitimleri ve yetişkinlere yönelik hafta içi sınıfları ile her yaşa uygun dans dersleri bulunan Danskeyfi, hafta sonları düzenlediği dans partileriyle de adından söz ettiriyor.
İşte eğitimi verilen danslar:
- Sirtaki ve Yunan Dansları
- Sportif Latin Dansları
- Sosyal Latin Dansları
- Flamenko
- Arjantin Tango
- Modern Dans
- Salon Dansları
- Düğün Dansı
- Pop Jazz
- Çocuklar İçin Dans
Ayrıntılı bilgi için, www.danskeyfi.com.tr/
sitesini ziyaret edebilirsiniz.