Hayatınız ev – iş – uyku döngüsüne girdiyse bu döngüden çıkmanın tam zamanı. Ekonomik bir hobi edinerek bütçenizi çok da zorlamadan daha renkli bir hayata sahip olabilirsiniz.

Üretim konusunda beklentilerin yüksek olduğu bir toplumda hayatınız kolaylıkla işe git – eve gel – yemek ye – çocuklarla ilgilen – televizyon seyret – uyu döngüsüne dönüşebilir. Bu döngü hayatınızı bir insandan ziyade bir robot gibi yaşamanıza neden olabilir. Bu dönüyü kırıp daha kaliteli bir yaşama sahip olmak sizin elinizde. Bunun için de atabileceğiniz en iyi adımlardan biri, hobi sahibi olmak. Yeni bir hobi edinmenin pahalı bir iş olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yaşamınızı daha renkli hale getirecek ekonomik hobileri sizin için sıraladık.





Kendiniz Yapın

‘Do it yourself (DIY)’ son zamanlarda tüm dünyada popüler hale gelen bir akım. Siz de bir şeyleri kendiniz yaparak hem yeni yetenekler edinebilir hem de bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Tek yapmanız gereken neyi kendi başınıza yapmayı öğrenmek istediğinizi belirlemek. Sonrasında da internette bulunan bilgilerle harekete geçebilirsiniz.





Yemek Yapmayı Bir Sonraki Seviyeye Taşıyın

Yemek yapmayı seviyorsanız bu sevginizi bir ilgi alanına dönüştürmek hiç de kötü bir fikir değil. Her zaman yaptığınız yemeklerin dışına çıkıp yeni malzemeler ve yeni pişirme teknikleriyle yeni tarifler deneyin. Bunun için yaşadığınız şehirdeki yemek kurslarına gidebilirsiniz. Eğer bir kursa ayıracağınız bütçeniz yoksa, internetteki yemek siteleri ve YouTube yardımınıza koşacaktır.





Yeni Yetenekler Edinin

Bugüne kadar sahip olmayı istediğiniz ama bir türlü ulaşamadığınız yetenekler var mı? Eğer cevabınız ‘evet’ ise öğrenme süreci bir iş gibi gözüken bu yeteneklerin birer hobi olabileceğini düşünebilirsiniz. Mesela araba kullanmayı biliyor musunuz ya da kaligrafi sanatını? İşte size fırsat. Yeni bir yetenek edinin. Yeni bir yetenek edinme sürecinin eğlenceli olabileceğini ve bu yeni yeteneğin hayatınızı kolaylaştırabileceğini unutmayın.





Kod Yazmayı Öğrenin

Kadınlar ve bilgisayarlar dendiğinde çoğu erkeğin yüzünde hınzır bir gülümseme oluşuyor. Bu gülümsemeyi şaşkınlığa çevirmek sizin elinizde. Bilgisayar programcılığı eskisi kadar karmaşık ve sadece dahilerin yapabileceği bir iş olmaktan çıktı. İnternette bulabileceğiniz kaynaklarla kendi kendinize bir programa dilini öğrenip yeni bir şeyler üretebilirsiniz. Kim bilir, belki de patlama yapacak bir sonraki uygulamayı siz yazarsınız!







Yazma Yeteneklerinizi Geliştirin

Yazmak en iyi meditasyon yöntemlerinden biri. Ancak yazarak rahatlayabilmek için duygu ve düşüncelerinizi etkili bir şekilde yazıya dökmeyi bilmeniz gerekiyor. Kendinizi yazıyla daha iyi ifade etmenin yolu da mümkün olduğu kadar fazla okuyup mümkün olduğu kadar fazla yazmaktan geçiyor. Kendinize bir okuma listesi oluşturun. Diğer bir yandan da bir blog açın. Kimse bloğunuzu okumasa bile kendiniz için yazmaya devam edin. Yazı yazma yeteneğinizin iyileşmesinin hayatınızın farklı alanlarında size olumlu katkılar yaptığını göreceksiniz.





Bilgisayar Oyunları Oynayın

İşte size erkeklerin tekelinde olduğu düşünülen bir alan daha! Bilgisayar oyunlarına bugüne kadar ilgi duymamış olsanız bile bu yeni hobiye bir şans verin. Küçük cep telefonu oyunlarından daha büyük bilgisayar oyunlarına geçiş yapın. Çok da abartmadan düzenli bir şekilde bilgisayar oyunu oynamanın zihninizi canlı tutacağını; el – beyin koordinasyonunuzu iyileştireceğini unutmayın.





