Misbahçem'de, yazın habercisi kirazları dalından toplayabilirsiniz...

İstanbul’a sadece 20 dakika uzaklıkta olan Beykoz Cumhuriyet Köy’de bulunan Misbahçem, iyi tarım uygulamasıyla yetiştirdiği kirazlarını dalından toplamak ve doğa içinde harika bir gün geçirmek isteyenleri çiftliğine bekliyor.

Okullar kapanmadan önce, İstanbul’dan çok da uzaklaşmadan güzel havaları değerlendirip, tertemiz havasında, doğayla baş başa ağaçların arasında yürümek, dalından doğal meyve, sebze toplamak, çiftlik balından ve sadece kendi ürettiği meyvelerden yaptığı doğal ürünlerden tatmak isterseniz haftanın her günü açık olan Misbahçem’e uğrayabilirsiniz.





Dilerseniz 18-19 Haziran’daki Misbahçem Kiraz Şenliği'nde dalından kiraz yiyebilir, toplayıp eve götürebilirsiniz. Ya da Misbahçem’in “ağaç kiralama” projesi olan BenimAğacım’dan bir ağaç kiralayıp, kendi meyve ağacınızdan kiraz toplayıp, sonbaharda da elma ve kivilerinizi kendi adınıza ait bir ağaçtan toplayıp, yiyebilirsiniz. Misbahçem, diyenlere online alışveriş sitesinden sipariş imkanı da sunuyor. Dilediğiniz ürünler sipariş verdiğiniz anda dalından toplanıp, özenle paketlenip Türkiye’nin her yerine ertesi gün teslim ediliyor.



