Mutfağın şeflerine

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Amatör ya da profesyonel fark etmeksizin mutfaklarda herkes iyi bir şef olmak için çabalar. İyi bir şefin de tercihi keskin bıçaklardır. Emsan’ın, mutfağın şefleri için ürettiği Matriks Paslanmaz Çelik Bıçakları, malzemenin bıçak üzerine yapışmasını engelleyen özel kanalları ve keskinliğiyle mutfakta harcanan zamanı yarıya indiriyor.

Emsan’ın fonksiyonelliği ve keskinliği ön planda tutarak geliştirdiği Matriks Paslanmaz Çelik Bıçakları ile yemek yapma keyfinizi artacak. Hafif, dayanıklı, çizilmez ve gıdalarda metal tadı bırakmayan yönüyle Matriks Paslanmaz Çelik Bıçak kaliteyi mutfaklara taşıyor.

Çelikten üretilmiş ve keskinliğini uzun yıllar koruyan Emsan Matriks Paslanmaz Çelik Bıçaklar özel tasarım cam ve bambu ağacı standı ile mutfaklara farklı hava katıyor. Bambu kesme tahtası içeren Matriks Paslanmaz Çelik Bıçak Seti; keskinliği ile malzemelerin çok daha kolay doğranmasında yardımcı. Emsan Matriks Paslanmaz Çelik Bıçak Seti ile şef bıçağından ekmek bıçağına, doğrama bıçağından soyma ve sıyırma bıçağına kadar tüm seçeneklerini mutfağın şeflerine sunuyor.?

Matriks Paslanmaz 7 Parça Bıçak Seti İçeriği;

6 “ Şef Bıçağı

5 “ Sıyırma Bıçağı

8 “ Ekmek Bıçağı

6 “ Doğrama Bıçağı

3,5 “ Soyma Bıçağı

Bambu Kesme Tahtası

Fiyatı: 189 TL

