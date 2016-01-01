d.ream Akademi'nin amatör eğitim programları devam ediyor.

d.ream Akademi’nin Temmuz 2016 programında; İtalyan Mutfağı, Renkli Salatalar, Detoks İçecekleri ve Izgarada Pişirme Teknikleri konulu amatör eğitimler yer alıyor.



İtalyan Mutfağı eğitiminde katılımcılar dünyanın en lezzetli yemeklerine sahip İtalyan mutfağının eşsiz tatları ile tanışıyor. Avokado Salatası ve Teriyaki Somonlu Soğuk Noodle Salatası gibi lezzetlerin yapımının öğrenilebileceği Rengarenk Salatalar eğitimi ise sağlıklı sofralar için alternatifler sunuyor. Hem arındırıcı hem de serinletici doğal içeceklerin hazırlanacağı Detoks İçecekleri eğitimi evde de kolaylıkla uygulanabilecek reçeteler ile sağlıklı yaşam tutkunlarını mutlu ediyor. En eğlenceli pişirme tekniklerinden biri olan ızgaranın püf noktalarının öğrenilebileceği Izgara Pişirme Teknikleri konulu eğitimde de farklı et ve sebze çeşitlerini pişirme incelikleri üzerinde duruluyor.



d.ream Akademi Temmuz Ayı Amatör Eğitim Programı

İtalyan Mutfağı: 13 Temmuz 19.00-22.30

Rengarenk Salatalar: 21 Temmuz 19.00-22.30

Detoks İçecekleri : 27 Temmuz 19.00-22.30

Izgarada Pişirme Teknikleri: 28 Temmuz 19.00-22.30

