İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin eğitim merkezi Bilgi Eğitim, 16-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek ‘Yaşam İçindeki Müzik’ eğitim programını düzenliyor.

Müzisyen ve Uzman Psikolojik Danışman Asena Akan ve Ses Mühendisi Aras Tüysüz’ün eğitmenliğinde gerçekleşecek programda, müzik aracılığıyla katılımcıların potansiyelinin farkına vararak gerçekçi hedefler belirleme, olumsuz duygu ve düşüncelerden sıyrılarak kendilerini uygun biçimde ifade etme, duygusal, sosyal yaşam ve kariyerlerinde kendilerini değerlendirip yol haritalarını oluşturma, bu sayede yaşam kalitelerini artırma yönünde adım atmaları hedefleniyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin santralİstanbul Kampüsü’nde düzenlenecek, 15 saatlik eğitimin ücreti ise 580 TL.





