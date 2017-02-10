Mövenpick Hotel Istanbul’un İtalyan Başaşçısı Giovanni Terracciano ve misafir şef Danilo Zanna, sevdiklerine romantik bir hediye vermek isteyenler için 10 Şubat 2017, Cuma akşamı Sevgililer Günü’ne özel çikolata ve cupcake yapımı kursu düzenliyor.

19.00-22.00 saatleri arasında uygulamalı olarak verilecek Sevgililer Günü çikolata kursuna katılarak kırmızı pralin çikolata, kuru yemiş ve tahıllı çikolata bar, çikolataya batırılmış kestane, çilek, portakal ve kayısı ile çikolatalı cupcake hazırlamayı öğrenebilir, aşkın en tatlı tarifini keşfedebilirsiniz.



Gecenin sürprizi ise şeflerin servis tabağı yerine masayı tuval olarak kullanarak tatlıdan görsel bir sanat eseri yaratıp, bu benzersiz lezzetin keyfini katılımcılarla birlikte çıkarmaları olacak. Ayrıca tüm katılımcılara kendi hazırladıkları çikolatalar ve sertifikalarıyla birlikte özel önlükleri hediye edilecek.



Sevgililer Günü çikolata kursuna katılım kişi başı KDV dahil 150 TL.



Kayıt için 0212 319 29 29 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

