Tahta kaşıklarınızı renklendirin!

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Eski tahta kaşıklarınız ve spatulalarınız çok daha sevimli ve renkli olabilir!

Mutfakların vazgeçilmezi klasik tahta kaşıklarınızı kolay bir uygulama ile renklenebilir ve modern bir görüntüye kavuşturabilirsiniz! Bunun için yapmanız gerekenler çok basit! Önce üzerlerini hafifçe zımparaladıktan sonra bir bez ile silin. Daha sonra toksik madde içermeyen farklı renklerde boyalara tahta kaşıkların saplarını istediğiniz yere kadar batırın. Boyalar tamamen kuruduktan sonra tüm kaşığınızı gomalak cila ile bir kat kaplayın. Sprey tipi olanlar ile daha kolay uygulama yapabilirsiniz!

