Çocuk Atölyesi, “Çocuklar İçin Yaratıcı Yazarlık Eğitimi’ni İstanbul ile sınırlı bırakmamak için Uzaktan Erişimli Yazarlık Eğitimi’ni başlattı.

Cihangir'deki renkli mekanında ve okullarda, sanat odaklı yaratıcı atölyeler düzenleyen Çocuk Atölyesi, geleceğin yazar adayları için bünyesindeki grup ve bireysel derslerin dışında İstanbul dışı için “Uzaktan Erişimli Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Programı’nı başlatıyor. Program dahilinde İstanbul dışında yazmak isteyen çocuklara özel Skype programı ile eğitim verilecek.



Çocuklara Yaratıcı Yazarlık Atölyesi; 8-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik bir karakter, bir macera, sıradışı ya da oldukça sıradan bir öykü yaratmak için izlenebilecek yolların hep birlikte keşfedildiği bir atölye çalışması olarak yürütülüyor. Kurum dışında birebir uzaktan Skype ile gerçekleştirilecek çalışma, belirlenecek gün ve saatte haftalık olarak bir hikaye yazım atölyesi olarak gerçekleşecek. Katılım ücreti ise tek ders için 75 TL.

