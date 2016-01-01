Kaz Dağlarının eteklerinde Edremit Körfezine bakan yamaçlarda yer alan Kozlu Köyü'nde, bir eğitim ve yaşam mekanı olarak açılan Kozlu Atölye, Mayıs ayında faaliyetlerine başlıyor…

Psikolojiden iletişime, fotoğraftan müziğe, reklamcılıktan yazarlığa, farklı alanlarda yaratıcı atölyeler düzenleyen Kozlu Atölye, programlar dışında serbest zamanlarda da olağanüstü bir coğrafyanın tadını çıkarmayı vaad ediyor.



Yörenin geleneklerine ve tarihi dokusuna uygun olarak düzenlenmiş, 5 ayrı evdeki 13 odadan oluşan Kozlu Atölye, katılımcılarına tarih boyunca sanatçıların ve filozofların yaşadığı bu etkileyici ve sakin ortamda, aldıkları bilgileri daha derinlemesine kavrama imkanı sunuyor.



Kozlu Atölye’ nin 2016 yaz programında yer alan atölyeler şu şekilde: Alper Hasanoğlu ile ‘ Hayat’ Atölyesi, fotoğraf sanatçısı Merih Akoğul ile ‘ Fotoğrafı Anlamak’ , banka yöneticisi Sinem Şanlı ile ‘İletişim Stilleri’, reklam yazarı ve yaratıcı yönetmen Deniz Mukan ile ‘ İletişimde Yaratıcılık ‘, yazar ve öğretim üyesi Celil Oker ile ‘Yaratıcı yazarlık’, müzisyen ve jingle yapımcısı Ömer Ahunbay ile ‘Music for Media’, moda tasarımcısı ve marka yaratıcısı Mehtap Elaidi ile ‘Beyaz gömlek atölyesi’ , dijital ajans yöneticisi ve radyo programcısı Levent Erim’le ‘Caz ukalalıkları’, yönetmen Reha Erdem ile ‘Film Yapım’, oyuncu ve eğitmen Meltem Cumbul ile ‘Eric Morris Sistemi/Oyunculuk ’ ve Artun Ünsal ile ‘Zeytin ve zeytinyağı’.

