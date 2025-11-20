Hülya Avşar, uzun süre sonra diziyle ekralara dönüyor

Hülya Avşar televizyon dizileriyle ilgili kuralını bozdu. Avşar, Baba Film’den gelen “Liliyar” dizisinin teklifini kabul etti.

HÜLYA AVŞAR FAZİLET'İ CANLADIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ali Balcı’nın yöneteceği dizide Avşar, başrol erkek karakteri Ali’nin halasını, iş insanı Faik’in (Levent Ülgen) de başörtülü kardeşi Fazilet’i canlandıracak. Avşar 1989 yılında da “Fazilet” filmiyle büyük çıkış yakalamıştı.

OYUNCU KADROSU

ATV’nin yeni dizisi Liliyar için ilk anlaşma sağlayan Fikret Kuşkan olmuştu. Fikret Kuşkan’dan sonra ise Levent Ülgen, Erkan Can, Sarp Bozkurt, Lara Aslan, Taha Baran ve Mine Çayıroğlu’nun dizide yer alacağı açıklanmıştı.

LİLİYAR DİZİSİ KONUSU NE?

ATV ekranlarının yeni iddialı projeleri arasında yer alan Yabancı Gelin Liliyar dizisinin konusu merak ediliyor. Henüz hazırlık aşamasında olan iddialı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturuyor. Yabancı Gelin Liliyar dizisi, insan hakları aktivisti İspanyol Lilly ile Ali’nin aşkını anlatıyor. Güçlü bir aile hikayesi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Yabancı Gelin Liliyar dizisi, Londra’dan Türkiye’ye uzanan bir macerayı konu alacak. Gerçek adı Liliana olan genç bir kadın, köklerini bulmak için Anadolu’ya gelecek. İşte tam bu noktada kültürel çatışmalar, sırlar ve tutkulu bir aşk hikayesi izleyiciyle buluşacak.