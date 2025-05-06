İş arkadaşı evlenince ne takılır? Altın takılmalı mı, hediye mi verilir?

İş arkadaşı evlenince ne takılacağı, aranızdaki samimiyet düzeyine, düğünün yapısına (resmî, sade, kalabalık vs.) ve bulunduğunuz bölgedeki geleneklere göre değişebilir. Genel olarak şu seçenekler uygundur:

1. Altın

En yaygın ve risksiz tercihtir.

Samimi bir iş arkadaşına ya da aynı ekipte çokça vakit geçirdiğiniz birine uygundur.

2. Nakit Para (Zarfla)

İstediğiniz miktarda para zarfa konarak takılabilir.

Çok yakın değilseniz ya da sadece iş ilişkisine dayalıysa, bu daha sade ve uygun bir yoldur.

3. Hediye

Takı takma ortamı yoksa ya da düğün çok resmî değilse, sembolik bir hediye de tercih edilebilir:

Genel bütçeye göre arzu ederlerse geline bilezik, kolye gibi takılar

Çiftlere özel dekoratif bir eşya

Yemek takımı ya da küçük ev aleti

Hediye çeki (örneğin IKEA, Teknosa gibi)

4. Ortak Hediye (İşyeri Grubu Olarak)

Bazı iş yerlerinde arkadaşlar birleşip birlikte büyük bir hediye ya da altın takarlar.

Bu durumda bireysel olarak küçük katkı yapmanız yeterlidir.

Kısacası:

• Yakın iş arkadaşıysa: Altın ya da zarfta para

• Az samimiyseniz: Zarfta sembolik para ya da sade bir hediye

• Toplu katılım varsa: Ortak alınan hediyeye katkı