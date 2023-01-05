Yeni dizi projeleri devam ederken, ekrandaki dizilerden de bir yandan final haberleri geliyor. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özge Korkmaz'ın kaleme aldığı 'İyilik' dizisi FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyordu. Dizinin final yapacağı iddia edildi.

İyilik dizisi final mi yapıyor?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş’ı buluşturan dizinin 30. bölümde biteceği konuşuluyordu. Ancak “İyilik”in final tarihi öne alındı. Aldatmak üzerine kurulu sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi 27. bölümde ekrana veda edecek.

İyilik dizisi konusu

“İyilik” dizisinde; Neslihan’ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…