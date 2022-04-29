İyilik dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? İnceleyelim...

Hem oyuncuları hem de hikayesiyle şimdiden ilgi çeken İyilik isimli dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu ve yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği İyilik dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? Yakından bakalım

İYİLİK DİZİSİ KÜNYE

Kanal: FOX

Yayın günü: Cuma

Dizinin özeti: Bir aldatma hikayesinin ardından yaşananlarla birlikte ortaya çıkan çarpıcı gerçekler, evli bir çiftin hayatlarını alt üst edecek!

Başrol oyuncuları: atice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci, Perihan Savaş , Ekin Mert Daymaz, Sera Kutlubey

Yönetmen: Murat Öztürk



İYİLİK DİZİSİ KONUSU

“İyilik” dizisinde; Neslihan’ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

İyilik dizisi, Güney Kore dizisi olan The Queen’s House’tan uyarlandı. Bir aldatma hikayesinin ardından yaşananlarla birlikte ortaya çıkan çarpıcı gerçekler, evli bir çiftin hayatlarını alt üst edecek!

İYİLİK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Hatice Şendil

İsmail Demirci

Sera Kutlubey

Perihan Savaş

Neslihan Yeldan

Nebahat Çehre

İYİLİK DİZİSİ FRAGMANI