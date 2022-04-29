İyilik dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? İnceleyelim...
Hatice Şendil ve İsmail Demirci'nin başrollerinde yer aldığı 'İyilik' dizisi bugün FOX TV ekranlarında yolculuğuna başlıyor. Peki İyilik dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı?
Hem oyuncuları hem de hikayesiyle şimdiden ilgi çeken İyilik isimli dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu ve yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği İyilik dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? Yakından bakalım
İYİLİK DİZİSİ KÜNYE
Kanal: FOX
Yayın günü: Cuma
Dizinin özeti: Bir aldatma hikayesinin ardından yaşananlarla birlikte ortaya çıkan çarpıcı gerçekler, evli bir çiftin hayatlarını alt üst edecek!
Başrol oyuncuları: atice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci, Perihan Savaş , Ekin Mert Daymaz, Sera Kutlubey
Yönetmen: Murat Öztürk
İYİLİK DİZİSİ KONUSU
“İyilik” dizisinde; Neslihan’ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…
İYİLİK DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?
İyilik dizisi, Güney Kore dizisi olan The Queen’s House’tan uyarlandı. Bir aldatma hikayesinin ardından yaşananlarla birlikte ortaya çıkan çarpıcı gerçekler, evli bir çiftin hayatlarını alt üst edecek!
İYİLİK DİZİSİ OYUNCU KADROSU
- Hatice Şendil
- İsmail Demirci
- Sera Kutlubey
- Perihan Savaş
- Neslihan Yeldan
- Nebahat Çehre
İYİLİK DİZİSİ FRAGMANI