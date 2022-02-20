Kanepede kolayca uykuya dalanlar dikkat! Üretkenliğinizi düşürebilir...

Kanepenizde hemen uyuyakalmanızın bir nedeni var... Ancak bu alışkanlık üretkenliğinizi düşürebilir.

Businessinsider'ın haberine göre hemen hemen herkes kanepede uyuyakalır fakat yatağa gittiklerinde ise uyuyamazlar. Bu sadece sinir bozucu değil, düzenli olarak gerçekleştiğinde uykunuzu kaybedebilir, sağlık sorunları yaşayabilir, üretkenliğinizi düşürebilirsiniz hatta bu sizi tüketebilir.

Bir nörolog olan Karol Uscamaita bu alışkanlığın uykusuzluk hastalığı olarak bilinen insomnianın bir parçası olduğunu söyler. Ve uyku problemi olan kişilerin genelde dinlenmeyi zorlaştıran bu tarz kötü alışkanlıklar geliştirdiğini belirtir. Bazı insanların uyku alışkanlıkları ile ilgili yanlış ve temelsiz düşünceleri vardır. Mesela, bazıları kendi yatağından başka bir yerde yatmanın erken uyumaya, uykuya kolay dalmaya yardımcı olduğuna inanırlar. Bu yanlış bir inançtır.

Davranışlar, beynin alışkanlık oluşturma biçiminden kaynaklanır. Örneğin, yatmadan önce her zaman kanepede uyuyakalırsanız; beyniniz artık rahat bir yerde hareketsiz durumdayken uyku zamanının geldiğini düşünecektir. Kişi oradan kalkıp yatağa geçtiğinde ise cep telefonuna bakar veya düşüncelere dalarsa beyin artık yatağı bir ‘’aktivite yeri’’ olarak yorumlar ve uyumaya hazır olmaz.

Bu döngü uzadıkça da kırılması zorlaşır!

Beyni, yatağın yalnızca iki aktiviteyi gerçekleştirmek için bir yer olduğu konusunda şartlandırmak önemlidir: Uyku ve Seks. Düşünmeye, televizyon seyretmeye, telefonunuza bakmaya başlarsanız burası artık dinlenme alanı olmaz.

Peki bu döngüyü nasıl kırabilirsiniz?

Akşam yemeklerinden sonra vücudu gevşetecek aktiviteler yapmak önemlidir. Türü önemli değildir sadece içinde cep telefonu veya herhangi bir ekran olmasın yeter... Bu noktada yatağınıza gidin ve 10-15 dakika uyumaya çalışın. Eğer bu sürede uykuya dalmayı başarırsanız mükemmel, 15 dakikadan uzun süre uykuya dalamadıysanız yataktan çıkın ve rahatlatıcı aktiviteler yapın. Tekrar uykulu hissettiğinizde ise yatağınıza geri dönün. Bu işlemi alışkanlık haline getirene kadar tekrarlamanız gerekmektedir. Bu yüzden bir dahaki sefere kanepede uyuyakalacağınızı hissettiğinizde, kalkıp yatağınıza gittiğinizden emin olun.