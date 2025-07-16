Kapağında Devrim Özkan’ın yer aldığı Elele-Temmuz/Ağustos 2025 sayısı çıktı!

Çift Kişilik Oda’ya dek; Rüya, Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo, Mevlana, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Ne Gemiler Yaktım ve Mavi Mağara yapımlarında yeteneklerine tanık olduğumuz oyuncu Devrim Özkan ile bugünden geçmişe, kırılma noktalarından hayallerine, çocukluk yıllarından şöhret yolculuğuna uzanan bir buluşma gerçekleştirdik. Bize katılın!

Yaz geldi ve aklımızda “denize nerede girsek?” soruları var… Saffet Emre Tonguç, 38 yıllık meslek hayatı boyunca Türkiye’nin ve dünyanın neredeyse her köşesini gördü. Bu yaz, kıyılarımıza daha farklı bir gözle bakmak için Elele okurlarına özel bir liste ve yaz rotaları hazırladı. Keşfedecek çok yer var.

Güneşin sımsıcak davetine yanıt veriyor ve gerçek ‘harikalar diyarı’na doğru yola çıkıyoruz. Dilara Suvay, Adam Axoi, Melis Tosun ve Hatice Akca’nın birbirinden farklı yaz rotalarından ilhamla unutulmaz keşiflere yelken açıyoruz. Şimdi, tam zamanı!

Son zamanlarda en çok kimin adını sayıklıyoruz? Evet, Pedro Pascal! Çapkın gülüşü, esprili yönü, karşı konulamaz karizması, açık sözlülüğüyle kalpleri fetheden Fatih Pedro’yu daha yakından tanıyoruz. Dikkat, Pedro, bir kadından tarafından yazılmış olabilir.

Sosyal medya çağında maruz kaldığımız ‘kusursuz beden’ algısının farkında mıyız? Pek çok kişi kendini sürekli eleştirme ve kendi bedeninden uzaklaşmaya itiliyor. Sonuç ise zamanla kronik mutsuzluğa, yemek bozukluklarına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kendimizle kurduğumuz bu zorlu ilişkiyi sağlıklı bir zemine taşıma ve sağlıklı beden algısı için bir yol haritamız var.

Seyahate çıkmadan önce; yaz tatilleri ve davetleri için farklı tarzlara uygun sezonun öne çıkan parçaları, plaj rehberi, kombin önerileri ve trend dosyasının yer aldığı stil sayfalarına göz atmayı ve bavulunuzu hazırlarken ilham almayı unutmayın. Modanın değişim yılında, büyük markalar ve yeni kreatif vizyonlarını incelediğimiz dosyamızda, sınırları zorlayan tasarımları ve cesur yön değişimlerini bir araya getirdik.

Cildimizi güneşten korumanın yolları, tatilden önce incelmek ve sıkılaşmak için uygulamalar, sağlıklı ve parlak saçlara kavuşmanın formülü, cam gibi parlayan ciltler için ‘glass skin’ etkisi, yazın en tatlı tonu şeftali ve tonlarının trend ürünleri güzellik sayfalarımızda sizleri bekliyor.

Hande Kazanova imzalı, burç burç detaylı astroloji rehberimiz ve çok daha fazlası Elele-Temmuz/Ağustos 2025 sayımızda sizleri bekliyor!

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