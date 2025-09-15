Kapağında Helin Kandemir’in yer aldığı Elele-Eylül/Ekim 2025 sayısı çıktı!

Biriktirdiğimiz, heybemizde sakladığımız heyecanları özenle ortaya çıkarmak üzere çalışırken kapak röportajımızda bir o kadar özel olmalıydı elbette. Yeni başlangıçlar gibi duru bir yeteneğin sembolü genç oyuncu Helin Kandemir, ilk andan itibaren büyük bir kararlılıkla anlaştığımız tek isimdi.

O, sadece genç yaşında elde ettiği başarılarla değil, aynı zamanda tavrı, yeteneği ve samimiyetiyle şüpheye yer bırakmayan bir karardı. Doğuştan sahip olduğu saf yetenek, yıldız ışığıyla adeta parıldayan bir isim… Oyuncu Helin Kandemir ile oyunculuk, hayaller, hayat, geçmiş ve gelecek hakkında kısa düşüncelerin sonunda, derin bir sohbetin ise tam ortasındayız.

Zamanı geldi, şimdi sahnede sonbahar var. Yaza veda tadında uçuş uçuş elbiseler yerini trençkotlara bırakırken, güneşin yakıcı öpücüğü yerini serin rüzgarların tenimizi okşamasına bırakıyor. Cilt bakım rutinlerimiz değişiyor, stilimiz dönüşüyor, favorilerimiz baştan yazılıyor. Kumsallardan caddelere transfer olduğumuz bu mevsimde asla bitmeyen bir dönüşümün başrolleri olarak şehri yeniden coşkuyla buluşturuyoruz. Stilleriyle, seçimleriyle ve yaşam tarzlarıyla radarımızdaki ilham verenlerin sonbahara dair notlarını bir araya getiriyoruz. Gizem Sarı Tekin, Nil Keser, Zeynep Özbayrak, Yasemin Tatlıses ve Damla Altun ile şehre dönüş rutinlerinden sonbahar hislerine, yeni sezonda gardıroplarına ekledikleri parçalardan şehirdeki favorilerine uzanan birçok ipucu ile yeni keşiflerin kıyısındayız.

Prenses Mia Thermopolis, düzenbaz Daphne Kluger, patron Jules, aşk sarhoşu Maggie Murdock, aşık Jane Austen, Agent 99, astronot Brand ya da Runway’in asistanı Andy Sachs ve çok daha fazlası. Anne Hathaway, genç bir yıldız adayı, acemi bir prenses olarak girdiği hayatımızda bugün 40’lı yaşlarında filmografisine 50’den fazla eser yazdırmış usta bir oyuncu olarak hayranlık uyandırıyor. Hollywood galaksisinin en parlak yıldızı Anne Hathaway, kendi büyüleyici rönesansını gerçekleştirdi. Şimdi ve gelecekte nereye baksak Hathaway’i göreceğiz. The Devil Wears Prada 2 ve The Princess Diaries 3 için hazır mıyız?

Kadınlar sadece alışveriş yapmaz. Ekonomiye, teknolojiye, modaya ve daha fazlasına yön verir. Gizli süper kahramanlar olarak dünyayı derinden ama yüksek sesle fethediyoruz ve sizi ‘sheconomy’ kavramıyla tanıştırıyoruz. Ekonomi artık kadın işi!

Bugünlerde yeniden fark ediyoruz ki ofiste çok fazla zaman geçiriyoruz. Hatta aynı iş yerinde çalıştığımız arkadaşlarımızı ve adını bilmediğimiz bazı kişileri bile ailemizden daha fazla görüyor olabiliriz. Her şey bu kadar ciddi ve sıkıcıyken ya kalp atışlarınızı hızlandıran birileriyle göz göze geldiysek? Kırmızı alarm! Ofiste flört rüzgarları esiyor. Masa başı aşka davetlisiniz…

Uzun zamandır gündemde yer alan ‘longevity’ kavramı, kadın-erkek herkesin hayatında daha çok yer alıyor. Günlük yeme düzeninden alınan vitaminlere, uyku saatinden yapılan egzersize kadar rutinleri değiştiren uzun ve sağlıklı yaşam benimseyişi son dönemde ‘biohacking’ ile birleşerek wellness dünyasında yeni bir farkındalık yarattı. Yeni başlayanlar için uzmanları önerdiği temel 11 stratejiyle tanışın!

Kravatın stil oyununa dönüşü, ünlü ressam Bob Ross’tan ilham alan görünümler, kemerlerin özgür duruşu, beklenmedik tasarım oyunları ve detaylı 2025-2026 Sonbahar/Kış trend raporu sizleri bekliyor. Sonbaharda lekelerinizle vedalaşacağınız yöntemler, leke karşıtı yeni kahramanlar, sonbahar renk paletini kıskandıracak makyaj ipuçları, yaz sonrası cildinizi tazelemenin yolları ve daha fazla ipucunu keşfedin.

Aylık kültür-sanat raporu, estetikte yeni uygulamalar, sonbaharda forma girmenin ipuçları, Labubu oyuncaklarının hikayesi, Hande Kazanova imzalı, burç burç detaylı astroloji rehberimiz ve çok daha fazlası Elele-Eylül/Ekim 2025 sayımızda sizleri bekliyor!

Satın Almak İçin: DergiBurda