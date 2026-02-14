Kapağında Zeynep Bastık’ın yer aldığı Elele Şubat-Mart 2026 sayısı çıktı!

Müzikal kariyerinde bir albüm ve onlarca tekliyle ruhlara dokunmayı alışkanlık haline getirdikten sonra, global listelerde kendi müziğini dünyaya duyurarak başarısını ve yola çıkarken belirlediği hedeflerini taçlandıran bir isim Zeynep Bastık. Şimdi, gelecek ajandasında daha büyük planlar, yeni hedefler ve farklı tınılar var. Her geçen gün yeni zirvelere ulaşan ve hayranlık uyandıran bir pop starla yeniden buluşmanın ve kariyerinin yeni dönüm noktasında kilometre taşı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir’den İstanbul’a yolculuğuna, mutlu aşk hikayesinden yeni hayallerine, çocukluk yıllarından gelecek planlarına ve çok daha fazlasına dair derin bir sohbete bırakıyoruz kendimizi. Kariyerinin başındaki ilk buluşmamızdan sonra, bir sonraki büyük buluşmamızdan önce tam yerinde, tam zamanında Zeynep Bastık ile sohbetimize davetlisiniz.

Modern aşkın ve aşıkların romantik hikayelerinde, idealize edilmiş tanımları bir kenara bırakıyor; gerçek ve biricik duygulara kulak veriyoruz. Gökçe Gösterişli ile Metin Demirtel, Betül Çakmak Rende ile Alper Rende ve Lale Zuzanna Karabulut ile Berkan Karabulut’un romantik hikayelerinin labirentlerinde dolaşırken, aşkın bambaşka versiyonlarıyla karşılaşıyoruz. Birinci çoğul kişi olmanın verdiği yetkiye dayanarak aşkı ve aşkın ‘biz’ halini kutluyoruz.

Kusursuzluk oyununu bozmaya ve mükemmeliyet baskısına karşı çıkmaya ne dersiniz? Dijital dünyanın parıltılı perdesini birlikte aralayalım. Dijital bir illüzyonun ortasında, gerçek hikayelerin başrollerine kulak verelim. Meryem Can, Feride Özdinç ve Mehtap Algül ile kendi olma cesaretini, mükemmeliyet baskısını, kişisel dönüşümlerini, yolculuklarını konuşuyor ve “Filtresiz bir yaşam mümkün mü?” sorusunun yanıtını arıyoruz. Çünkü biliyoruz ki algoritmaların ve istatistiklerin kalbi yoktur. Filtresiz bir sohbete davetlisiniz.

Bir aile düşünün, 7’den 70’e her yeri oyuncu, setler onların evi, kırmızı halılar neredeyse aile buluşması. Her an karşımıza çıkan Skarsgårdların bir üyesi olmak için sıraya girecek kadar bu aileye bayılıyoruz. İskandinav tanrıları hakkında biraz konuşmak istiyoruz.

2026 İlkbahar/Yaz sezonu, romantizm ile cesaretin, nostalji ile modern yorumun aynı cümlede rahatça yan yana durabildiği bir dönemin kapılarını aralıyor. New York, Londra, Milano ve Paris’te sergilenen koleksiyonlardan notlarımızla; son sezonların güçlü trendleri hala sahnedeyken, diğer yandan katmanlı görünümler, transparanlar ve bol hacimler daha modern ve daha cesur bir tavrı beraberinde getirdi diyebiliriz. Alışıldık kalıpların dışına çıkan, dengeleri bilinçli şekilde bozan ve yeni bir moda döneminin kapısını aralayan bir sezon izledik. Şimdi, birlikte 2026 ilkbahar/yaz sezonunun öne çıkan trendlerine çevirmeye hazırız. Trend raporunuz hazır!

Elele şubat-mart sayısının bir vazgeçilmezi olan ‘Çin Astrolojisi’ dosyamızla karşınızdayız. Meltem Özertem’in kaleminden dökülen, 2026’ya dair Çin astrolojisinin tüm detaylarını anlattığı özel dosyayı kaçırmayın. Hoş geldin At senesi ve bahar festivali!

Doruklardaki apres-ski ruhu şıklığıyla sokaklara iniyor, sezonun çekici ve modern duruşu simgeleyen iddialı kırmızısı ise baştan çıkarmaya geliyor. Broşlar yeni sezonda yükselişini sürdürürken, çantalar sezonun ağırlık merkezi olarak tüm dikkatleri kendi üzerinde topluyor. Stil biçimlendiriciler çağında ikonları merkeze alıyor ve Jane Birkin, Kate Middleton, Rihanna, Beyonce ile stil kodlarını çözüyoruz.

Likit allıklar ışıltısıyla favorilerimiz arasında. “Nasıl kullanılır ve gün boyu taze görünümü nasıl korunur?” sorusunu yanıtlıyoruz. Dudakları nemlendiren ve ışıltı katan dudak yağları ve parlatıcıları da unutmuyoruz. Bu sırada lüksün ve ardında bıraktığı etkinin gücünü biliyor, iz bırakan kokuları listeliyoruz. Akıldan çıkmayan parfümleri seçme rehberi, incelikleri ve daha fazlasını bir araya getirdik.

Aylık kültür-sanat raporu, ekrandaki karakterlerden romantik yalanlar çağı, sonbaharda forma girmenin ipuçları, ilk buluşma kombinleri, Hande Kazanova imzalı, burç burç detaylı astroloji rehberimiz ve çok daha fazlası Elele Şubat-Mart 2026 sayımızda sizleri bekliyor!

